Видача повісток у жовтні 2024 - нові зміни

Відправлення повістки поштою. Фото: mignews.com.ua

У жовтні повістки від територіальних центрів комплектування через Укрпошту почали надходити за новими правилами. У випадку відсутності громадянина удома, він отримує сповіщення і має три дні для того, аби з’явитися до відділення Укрпошти і отримати повістку.

Про це розповіла адвокатка, партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк.

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Якщо військовозобов’язаного немає вдома

В Україні почали розсилати повістки від територіальних центрів комплектування за новими правилами.

Відтепер працівник Укрпошти, який розносить повістки, не заставши удома військовозобов’язаного адресата, може або подзвонити на телефон громадянина, вказаний у реєстрі "Оберіг", або залишити у поштовій скриньці сповіщення.

Три доби для того, аби забрати повістку

Після цього військовозобов’язаний, якому надійшла повістка, має з’явитися до відділення Укрпошти і забрати повістку.

Якщо протягом трьох діб після залишення сповіщення чи дзвінка від працівника Укрпошти громадянин не з’явиться у відділенні та не отримає повістки, в Укрпошті роблять позначку, що громадянин не перебуває за вказаною адресою — і цю повістку повертають до ТЦК.

Після цього територіальний центр комплектування починає новий процес пошуку громадянина, уже залучаючи до цього Національну поліцію.

Нагадаємо, ми повідомляли раніше, чи будуть автоматичні штрафи за неприйняті повістки Укрпоштою.

Також ми повідомляли про те, що робити пенсіонеру, якщо йому також надійшла повістка.