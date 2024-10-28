Выдача повесток в октябре 2024 – новые изменения

Отправка повестки по почте. Фото: mignews.com.ua

В октябре повестки от территориальных центров комплектования через Укрпошту начали поступать по новым правилам. В случае отсутствия гражданина дома он получает уведомление и имеет три дня для того, чтобы явиться в отделение Укрпошты и получить повестку.

Об этом рассказала адвокат, партнер Attoneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк.

Читайте также:

Если военнообязанного нет дома

В Украине стали рассылать повестки от территориальных центров комплектования по новым правилам.

Отныне работник Укрпошты, разносящий повестки, не застав дома военнообязанного адресата — может либо позвонить на телефон гражданина, указанный в реестре "Оберіг", либо оставить в почтовом ящике оповещения.

Трое суток для того, чтобы забрать повестку

После этого военнообязанный, которому пришла повестка, должен явиться в отделение "Укрпошти" и забрать повестку.

Если в течение трех суток после оставления уведомления или звонка от работника Укрпошты гражданин не явится в отделение и не получит повестки, в Укрпоште делают отметку, что гражданин не находится по указанному адресу, и эту повестку возвращают в ТЦК.

После этого территориальный центр комплектования начинает новый процесс поиска гражданина уже привлекая к этому Национальную полицию.

Напомним, мы сообщали ранее, будут ли автоматически штрафы за непринятые повестки Укрпоштой.

Также мы сообщали о том, что делать пенсионеру, если ему тоже поступила повестка.