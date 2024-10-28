Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Новые правила выдачи повесток — что изменилось в октябре arrow

Новые правила выдачи повесток — что изменилось в октябре

28 октября 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выдача повесток в октябре 2024 – новые изменения
Отправка повестки по почте. Фото: mignews.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В октябре повестки от территориальных центров комплектования через Укрпошту начали поступать по новым правилам. В случае отсутствия гражданина дома он получает уведомление и имеет три дня для того, чтобы явиться в отделение Укрпошты и получить повестку.

Об этом рассказала адвокат, партнер Attoneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк.

Читайте также:

Если военнообязанного нет дома

В Украине стали рассылать повестки от территориальных центров комплектования по новым правилам.

Отныне работник Укрпошты, разносящий повестки, не застав дома военнообязанного адресата — может либо позвонить на телефон гражданина, указанный в реестре "Оберіг", либо оставить в почтовом ящике оповещения.

Трое суток для того, чтобы забрать повестку

После этого военнообязанный, которому пришла повестка, должен явиться в отделение "Укрпошти" и забрать повестку.

Если в течение трех суток после оставления уведомления или звонка от работника Укрпошты гражданин не явится в отделение и не получит повестки, в Укрпоште делают отметку, что гражданин не находится по указанному адресу, и эту повестку возвращают в ТЦК.

После этого территориальный центр комплектования начинает новый процесс поиска гражданина уже привлекая к этому Национальную полицию.

Напомним, мы сообщали ранее, будут ли автоматически штрафы за непринятые повестки Укрпоштой.

Также мы сообщали о том, что делать пенсионеру, если ему тоже поступила повестка.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация повестки Укрпошта

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:57 Лунин настолько сильно разозлил боссов Реала, что ему ищут замену

17:54 Премьер Словакии Фицо сообщил о втором покушении на его жизнь

17:52 Премии на полмиллиона гривен — нарушения в Одесской ветклинике

17:51 Во Львове наказали мужчину, который убил известного художника

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

17:36 В ГСЧС показали кадры разминирования территорий Донбасса

17:30 В прифронтовой зоне пьяный водитель сбил военных, — бойцы Айдара

17:25 В Никополе двое детей едва уцелели после атаки вражеского БпЛА

17:13 Обучение мобилизованных — кого держат в "учебке" дольше всего

17:06 На границе задержали двоих мужчин, которые хотели переплыть Тису

17:57 Лунин настолько сильно разозлил боссов Реала, что ему ищут замену

17:54 Премьер Словакии Фицо сообщил о втором покушении на его жизнь

17:52 Премии на полмиллиона гривен — нарушения в Одесской ветклинике

17:51 Во Львове наказали мужчину, который убил известного художника

17:36 В ГСЧС показали кадры разминирования территорий Донбасса

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

17:30 В прифронтовой зоне пьяный водитель сбил военных, — бойцы Айдара

17:25 В Никополе двое детей едва уцелели после атаки вражеского БпЛА

17:13 Обучение мобилизованных — кого держат в "учебке" дольше всего

17:06 На границе задержали двоих мужчин, которые хотели переплыть Тису

17:03 В ВСУ показали, как остановили российский штурм — эффектное видео

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

13:00 Продолжение военного положения и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

12:17 Жданов объяснил, какое влияние на фронт будут иметь войска КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп опроверг заявления о доступе к личным данным

Text

10:43 Эксперт предупредил о последствиях перевода часов

Text

08:00 Самые богатые главы МСЭК и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы