Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку в Резерв+

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У застосунку "Резерв+" розширили перелік тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації дистанційно. Тепер це можуть зробити батьки дітей з інвалідністю.

Про це сказано на сайті Міністерства оборони України.

Хто може скористатися новими відстрочками

У Міноборони поінформували, що послуги можуть отримати:

рідні батьки дитини з інвалідністю, якій ще немає 18 років;

рідно батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (І або ІІ групи).

Також там додали, що якщо обидва батьки є військовозобов'язаними особами, у такому випадку кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в "Резерв+".

"Головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності", — додали у міністерстві.

