Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку в Резерв+

У застосунку "Резерв+" розширили перелік тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації дистанційно. Тепер це можуть зробити батьки дітей з інвалідністю.
Про це сказано на сайті Міністерства оборони України.
Хто може скористатися новими відстрочками
У Міноборони поінформували, що послуги можуть отримати:
- рідні батьки дитини з інвалідністю, якій ще немає 18 років;
- рідно батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (І або ІІ групи).
Також там додали, що якщо обидва батьки є військовозобов'язаними особами, у такому випадку кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в "Резерв+".
"Головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності", — додали у міністерстві.
