Україна
Нові відстрочки в "Резерв+" — хто може отримати

Нові відстрочки в "Резерв+" — хто може отримати

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 01:30
Оновлено: 01:41
Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку в Резерв+
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У застосунку "Резерв+" розширили перелік тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації дистанційно. Тепер це можуть зробити батьки дітей з інвалідністю.

Про це сказано на сайті Міністерства оборони України.

Читайте також:

Хто може скористатися новими відстрочками

У Міноборони поінформували, що послуги можуть отримати:

  • рідні батьки дитини з інвалідністю, якій ще немає 18 років;
  • рідно батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (І або ІІ групи).

Також там додали, що якщо обидва батьки є військовозобов'язаними особами, у такому випадку кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в "Резерв+".

"Головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності", — додали у міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що громадянин, який отримав відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, може не з'являлися до ТЦК для продовження відстрочки.

Також ми інформували, у якому випадку відстрочку не продовжать автоматично.

інвалідність мобілізація війна в Україні відстрочка особа з інвалідністю резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
