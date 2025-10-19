Видео
Дата публикации 19 октября 2025 01:30
обновлено: 01:54
Родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резерв+
Приложение "Резерв+". Фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов

В приложении "Резерв+" расширили перечень тех, кто может получить отсрочку от мобилизации дистанционно. Теперь это могут сделать родители детей с инвалидностью. 

Об этом сказано на сайте Министерства обороны Украины.

Кто может воспользоваться новыми отсрочками

В Минобороны проинформировали, что услуги могут получить:

  • родные родители ребенка с инвалидностью, которому еще нет 18 лет;
  • родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

Также там добавили, что если оба родителя являются военнообязанными лицами, в таком случае каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+".

"Главное условие — информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства", — добавили в министерстве.

Напомним, недавно мы писали, что гражданин, который получил отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, может не появлялись в ТЦК для продления отсрочки.

Также мы информировали, в каком случае отсрочку не продлят автоматически.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
