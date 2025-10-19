Родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резерв+

Приложение "Резерв+". Фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов

В приложении "Резерв+" расширили перечень тех, кто может получить отсрочку от мобилизации дистанционно. Теперь это могут сделать родители детей с инвалидностью.

Об этом сказано на сайте Министерства обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто может воспользоваться новыми отсрочками

В Минобороны проинформировали, что услуги могут получить:

родные родители ребенка с инвалидностью, которому еще нет 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

Также там добавили, что если оба родителя являются военнообязанными лицами, в таком случае каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+".

"Главное условие — информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства", — добавили в министерстве.

Напомним, недавно мы писали, что гражданин, который получил отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, может не появлялись в ТЦК для продления отсрочки.

Также мы информировали, в каком случае отсрочку не продлят автоматически.