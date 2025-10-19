Родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резерв+

Новые отсрочки в "Резерв+" — кто может получить
В приложении "Резерв+" расширили перечень тех, кто может получить отсрочку от мобилизации дистанционно. Теперь это могут сделать родители детей с инвалидностью.
Об этом сказано на сайте Министерства обороны Украины.
Кто может воспользоваться новыми отсрочками
В Минобороны проинформировали, что услуги могут получить:
- родные родители ребенка с инвалидностью, которому еще нет 18 лет;
- родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).
Также там добавили, что если оба родителя являются военнообязанными лицами, в таком случае каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+".
"Главное условие — информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства", — добавили в министерстве.
Напомним, недавно мы писали, что гражданин, который получил отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, может не появлялись в ТЦК для продления отсрочки.
Также мы информировали, в каком случае отсрочку не продлят автоматически.
Читайте Новини.LIVE!