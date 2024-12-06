Нові правила грудень 2024 - як перейти з однієї військової частини до іншої

Українські військовослужбовці. Фото: 22 ОМБр

У грудні в процесі переміщення військовослужбовців ЗСУ з’явилися зміни — зокрема, щодо наповнення рекомендаційного листа. До нього внесено відповідні пункти, ігнорування яких може стати підставою для відмови від переведення військового.

Про це йдеться на порталі inseinin.com.ua.

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Військовослужбовець ЗСУ має право перейти із однієї військової частини до іншої. Для цього йому треба виконати цілу низку вимог.

По-перше, такий військовий має подати рапорт на ім’я командира своєї військової частини.

Також він має долучити до рапорту відношення або ж рекомендаційний лист.

Нові вимоги

У листопаді розпорядженням ГК ЗСУ №152656 були затверджені зміни до процесу переміщення військовослужбовців — зокрема, до рекомендаційного листа.

У цьому листі відтепер мають бути вказані такі дані:

інформація про освіту;

участь у бойових діях;

інформація про вакантну посаду;

інформація про посаду, яку наразі займає військовослужбовець.

Без цих даних рапорт про переміщення військовослужбовця може бути відхилений.

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