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Нові зміни в грудні у переміщенні між військовими частинами

6 грудня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нові правила грудень 2024 - як перейти з однієї військової частини до іншої
Українські військовослужбовці. Фото: 22 ОМБр
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У грудні в процесі переміщення військовослужбовців ЗСУ з’явилися зміни — зокрема, щодо наповнення рекомендаційного листа. До нього внесено відповідні пункти, ігнорування яких може стати підставою для відмови від переведення військового.

Про це йдеться на порталі inseinin.com.ua.

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Як перейти з однієї військової частини до іншої

Військовослужбовець ЗСУ має право перейти із однієї військової частини до іншої. Для цього йому треба виконати цілу низку вимог.

По-перше, такий військовий має подати рапорт на ім’я командира своєї військової частини.

Також він має долучити до рапорту відношення або ж рекомендаційний лист.

Нові вимоги

У листопаді розпорядженням ГК ЗСУ №152656 були затверджені зміни до процесу переміщення військовослужбовців — зокрема, до рекомендаційного листа.

У цьому листі відтепер мають бути вказані такі дані:

  • інформація про освіту;
  • участь у бойових діях;
  • інформація про вакантну посаду;
  • інформація про посаду, яку наразі займає військовослужбовець.

Без цих даних рапорт про переміщення військовослужбовця може бути відхилений.

Нагадаємо, ми раніше писали про різні терміни та умови для укладання контрактів зі Збройними силами України.

Також ми повідомляли, чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти.

ЗСУ армія військові рапорт військовослужбовці

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