Контракт на службу в ЗСУ — випробувальний термін, медогляд та дострокове розірвання

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: пресслужба 24-ї ОМБр імені Короля Данила

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Це означає, що до лав Збройних сил України залучатимуть ще більше громадян. Деякі з них можуть долучитися до лав ЗСУ шляхом підписання контракту на службу. Такий вибір є частим явищем та часто пояснюється можливістю через рекрутинг отримати бажану посаду в певному підрозділі або скористатися іншими перевагами контрактної служби, про які вже повідомлялося раніше. Проте перед багатьма постає питання: який саме контракт підписувати?

Про види всіх контрактів, терміни та умови служби дізнайтесь у статті Новини.LIVE.

Читайте також:

Які контракти доступні під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану існує кілька варіантів укладання контрактів на проходження військової служби. Можна обрати строковий контракт або контракт до оголошення демобілізації.

Контракт до оголошення демобілізації

Цей тип контракту є специфічним для періоду воєнного стану або мобілізації в особливий період. Його укладення регулюється Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу". Такий контракт доступний навіть для тих, хто вже був мобілізований. Тривалість контракту залежить від моменту оголошення демобілізації, що робить його термін гнучким і прив’язаним до завершення воєнного стану.

Отже, вибір контракту залежить від індивідуальних потреб і планів військовослужбовця, а також умов, визначених законодавством.

Строкові контракти під час воєнного стану — умови та варіанти

У період дії воєнного стану військовослужбовці можуть укладати строкові контракти на проходження служби. Тривалість таких контрактів варіюється від 1 до 10 років, залежно від звання, посади та обраного напряму.

Строки контракту. Фото: Армія.Inform

Перші контракти для різних категорій військовослужбовців

Для військовослужбовців, які прийняті на посади рядового складу, перший контракт укладається на 3 роки.

Для сержантського та старшинського складу строки контракту визначаються за згодою сторін у межах від 3 до 5 років.

Для курсантів, які завершили навчання у військових закладах для підготовки на посади сержантського і старшинського складу, строк контракту становить 5 років.

Контракти для офіцерів

Офіцери мають ширший вибір тривалості контракту:

Випускники вищих військових навчальних закладів за офіцерськими програмами укладають контракт на 5 років, за винятком льотного складу, для якого строк служби становить 10 років.

Офіцери, які пройшли підготовку на військових кафедрах, можуть укладати контракти на строк від 2 до 5 років, залежно від домовленостей.

Для інших осіб офіцерського складу передбачено строк контракту від 1 до 5 років.

Особливі контракти для медиків і молодих громадян

На законодавчому рівні передбачена можливість укладення однорічних контрактів. Це стосується таких категорій:

Громадяни віком від 18 до 25 років, які укладають контракт на служби рядового, сержантського чи старшинського складу. Для офіцерів така можливість не передбачена.

Особи з медичною або психологічною освітою, які приймаються на посади за спеціальністю. Для них також доступний контракт на 1 рік.

Умови та особливості укладання контракту на службу в ЗСУ

Під час воєнного стану укласти контракт на військову службу можуть громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та визнані придатними до служби за станом здоров’я. Медичний огляд для кандидатів проводиться з великою ретельністю, оскільки фізичний стан є важливим критерієм для проходження служби.

Окрім медичного обстеження, претенденти мають пройти професійно-психологічний відбір. У деяких випадках додатково проводиться спеціальна перевірка. Для новачків, які вперше вступають на військову службу за контрактом, обов’язковим є випробувальний термін.

Як проходить випробувальний термін

Тривалість випробувального періоду становить від 1 до 6 місяців. Успішне проходження випробування дає можливість продовжити службу за контрактом. У разі незадовільного результату кандидата можуть перевести до розряду мобілізованих (за відсутності підстав для звільнення зі служби).

Чи можливо достроково розірвати контракт

У період воєнного стану дію контрактів автоматично продовжують. Водночас Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу" передбачає випадки, коли контракт може бути розірвано, а військовослужбовця звільнено зі служби. Докладний перелік таких підстав можна знайти у тексті закону.

Нагадаємо, юрист пояснив, чи потрібно людям, яким раніше вже встановили інвалідність, самостійно з'являтися на огляд на ВЛК.

Також є перелік громадян, яких не мобілізують у грудні до ЗСУ.