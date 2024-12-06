Новые правила декабрь 2024 - как перейти из одной воинской части в другую

Украинские военнослужащие. Фото: 22 ОМБр

В декабре в процессе перемещения военнослужащих ВСУ появились изменения — в частности, по наполнению рекомендательного письма. В него внесены соответствующие пункты, игнорирование которых может стать основанием для отказа в переводе военного.

Об этом идет речь на портале inseinin.com.ua.

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Как перейти из одной воинской части в другую

Военнослужащий ВСУ имеет право перейти из одной воинской части в другую. Для этого ему нужно выполнить целый ряд требований.

Во-первых, такой военный должен представить рапорт на имя командира своей воинской части.

Также он должен приобщить к рапорту отношение, или рекомендательное письмо.

Новые требования

В ноябре распоряжением ГК ВСУ №152656 были утверждены изменения в процесс перемещения военнослужащих — в частности, в рекомендательное письмо.

В этом письме отныне должны быть указаны следующие данные:

информация об образовании;

участие в боевых действиях;

информация о вакантной должности;

информация о должности, которую занимает военнослужащий.

Без этих данных рапорт о перемещении военнослужащего может быть отклонен.

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