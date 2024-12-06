Новые правила декабрь 2024 - как перейти из одной воинской части в другую

Новые изменения в декабре в перемещениях между воинскими частями
В декабре в процессе перемещения военнослужащих ВСУ появились изменения — в частности, по наполнению рекомендательного письма. В него внесены соответствующие пункты, игнорирование которых может стать основанием для отказа в переводе военного.
Об этом идет речь на портале inseinin.com.ua.
Как перейти из одной воинской части в другую
Военнослужащий ВСУ имеет право перейти из одной воинской части в другую. Для этого ему нужно выполнить целый ряд требований.
Во-первых, такой военный должен представить рапорт на имя командира своей воинской части.
Также он должен приобщить к рапорту отношение, или рекомендательное письмо.
Новые требования
В ноябре распоряжением ГК ВСУ №152656 были утверждены изменения в процесс перемещения военнослужащих — в частности, в рекомендательное письмо.
В этом письме отныне должны быть указаны следующие данные:
- информация об образовании;
- участие в боевых действиях;
- информация о вакантной должности;
- информация о должности, которую занимает военнослужащий.
Без этих данных рапорт о перемещении военнослужащего может быть отклонен.
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