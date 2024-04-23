Новий закон про мобілізацію — чи можуть вчителі піти до війська
У новому законі про мобілізацію вчителі належать до категорії громадян України, які не підлягають призову в особливий період, проте не усі. Щоб отримати відстрочку викладачі повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.
Про це йдеться у новому законі про мобілізацію.
Чи мобілізуватимуть вчителів згідно з новим законом
Згідно з новим законом про мобілізацію, співробітники навчальних закладів призивного віку мають право на відстрочку. До цього переліку входять:
- вчителі,
- викладачі училищ,
- наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.
Проте, щоб отримати відстрочку від мобілізації вищезгадані фахівці повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.
Як відомо, така відстрочка від мобілізації вчителів у 2024 році можлива на весь період їхньої роботи за фахом.
Чутки, що в Україні начебто розпочнуть "мобілізацію вчителів"і для цього уже буцімто проводять підготовчі навчання — чергові фейки росіян.
Нагадаємо, коментуючи новий закон про мобілізацію, військовий Максим Жорін заявив, що, на його думку, необхідна більша жорсткість стосовно ухилянтів, наголошуючи на значенні молодих і мотивованих бійців для ЗСУ.
Також раніше, Жорін пояснив, чому воювати мають першою чергою молоді.
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