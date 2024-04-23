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Новий закон про мобілізацію — чи можуть вчителі піти до війська

23 квітня 2024 09:31
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новий закон про мобілізацію — чи можуть вчителі піти до війська
Учитель проводить урок. Фото: FB/Andrey Oleynik
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У новому законі про мобілізацію вчителі належать до категорії громадян України, які не підлягають призову в особливий період, проте не усі. Щоб отримати відстрочку викладачі повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.

Про це йдеться у новому законі про мобілізацію

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Чи мобілізуватимуть вчителів згідно з новим законом

Згідно з новим законом про мобілізацію, співробітники навчальних закладів призивного віку мають право на відстрочку. До цього переліку входять:

  • вчителі, 
  • викладачі училищ,
  • наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь. 

Проте, щоб отримати відстрочку від мобілізації вищезгадані фахівці повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.

Як відомо, така відстрочка від мобілізації вчителів у 2024 році можлива на весь період їхньої роботи за фахом.

Чутки, що в Україні начебто розпочнуть "мобілізацію вчителів"і для цього уже буцімто проводять підготовчі навчання — чергові фейки росіян. 

Нагадаємо, коментуючи новий закон про мобілізацію, військовий Максим Жорін заявив, що, на його думку, необхідна більша жорсткість стосовно ухилянтів, наголошуючи на значенні молодих і мотивованих бійців для ЗСУ.

Також раніше, Жорін пояснив, чому воювати мають першою чергою молоді.

вчителі
закон
мобілізація
війна в Україні
відстрочка

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