Новий закон про мобілізацію — чи можуть вчителі піти до війська

Учитель проводить урок. Фото: FB/Andrey Oleynik

У новому законі про мобілізацію вчителі належать до категорії громадян України, які не підлягають призову в особливий період, проте не усі. Щоб отримати відстрочку викладачі повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.

Про це йдеться у новому законі про мобілізацію.

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Згідно з новим законом про мобілізацію, співробітники навчальних закладів призивного віку мають право на відстрочку. До цього переліку входять:

вчителі,

викладачі училищ,

наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.

Проте, щоб отримати відстрочку від мобілізації вищезгадані фахівці повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.

Як відомо, така відстрочка від мобілізації вчителів у 2024 році можлива на весь період їхньої роботи за фахом.

Чутки, що в Україні начебто розпочнуть "мобілізацію вчителів"і для цього уже буцімто проводять підготовчі навчання — чергові фейки росіян.

Нагадаємо, коментуючи новий закон про мобілізацію, військовий Максим Жорін заявив, що, на його думку, необхідна більша жорсткість стосовно ухилянтів, наголошуючи на значенні молодих і мотивованих бійців для ЗСУ.

Також раніше, Жорін пояснив, чому воювати мають першою чергою молоді.