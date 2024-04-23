Новый закон о мобилизации — могут ли учителя пойти в армию
В новом законе о мобилизации учителя относятся к категории граждан Украины, не подлежащих призыву в особый период, но не все. Чтобы получить отсрочку преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.
Об этом говорится в новом законе о мобилизации.
Будут ли мобилизовать учителей по новому закону
Согласно новому закону о мобилизации, сотрудники учебных заведений призывного возраста имеют право на отсрочку. В этот список входят:
- учителя,
- преподаватели училищ,
- научные и научно педагогические работники высших учебных заведений и колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень.
Однако чтобы получить отсрочку от мобилизации вышеупомянутые специалисты должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.
Как известно, такая отсрочка от мобилизации учителей в 2024 году возможна на весь период работы по специальности.
Слухи, что в Украине вроде бы начнут "мобилизацию учителей" и для этого уже якобы проводят подготовительные учения — очередные фейки россиян.
Напомним, комментируя новый закон о мобилизации, военный Максим Жорин заявил, что, по его мнению, необходима большая жесткость по отношению к уклонистам, отмечая значение молодых и мотивированных бойцов для ВСУ.
Также ранее, Жорин объяснил, почему воевать должны в первую очередь молодые.
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