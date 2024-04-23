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Новый закон о мобилизации — могут ли учителя пойти в армию

23 апреля 2024 09:31
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новый закон о мобилизации — могут ли учителя пойти в армию
Учитель проводит урок. Фото: FB/Andrey Oleynik
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В новом законе о мобилизации учителя относятся к категории граждан Украины, не подлежащих призыву в особый период, но не все. Чтобы получить отсрочку преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

Об этом говорится в новом законе о мобилизации

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Согласно новому закону о мобилизации, сотрудники учебных заведений призывного возраста имеют право на отсрочку. В этот список входят:

  • учителя,
  • преподаватели училищ,
  • научные и научно педагогические работники высших учебных заведений и колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень.

Однако чтобы получить отсрочку от мобилизации вышеупомянутые специалисты должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

Как известно, такая отсрочка от мобилизации учителей в 2024 году возможна на весь период работы по специальности.

Слухи, что в Украине вроде бы начнут "мобилизацию учителей" и для этого уже якобы проводят подготовительные учения — очередные фейки россиян.

Напомним, комментируя новый закон о мобилизации, военный Максим Жорин заявил, что, по его мнению, необходима большая жесткость по отношению к уклонистам, отмечая значение молодых и мотивированных бойцов для ВСУ.

Также ранее, Жорин объяснил, почему воевать должны в первую очередь молодые.

учителя
закон
мобилизация
война в Украине
отсрочка

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