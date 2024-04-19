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Новий закон про мобілізацію в Україні — як можуть звільнитися військові з інвалідністю зі служби

19 квітня 2024 22:32
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Бригадир Софія
редактор
Новий закон про мобілізацію в Україні — як можуть звільнитися військові з інвалідністю зі служби
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Новий закон про мобілізацію набере чинності 18 травня. Він вносить зміни до існуючих правил мобілізації та модифікує критерії для звільнення з військової служби, включаючи нову можливість звільнення за станом здоров’я, зокрема через інвалідність.

Про це повідомило видання NV у п'ятницю, 19 квітня.

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До набуття чинності новим законом, законодавство не передбачало можливості звільнення через інвалідність. Однак, починаючи з 18 травня, військовослужбовці з будь-якою групою інвалідності зможуть подавати на звільнення, незалежно від тривалості служби чи часу встановлення інвалідності. Для цього потрібно буде надати рапорт разом з медичною довідкою від медико-соціальної експертної комісії. В умовах воєнного стану, строк дійсності цієї довідки не обмежується, навіть якщо її термін закінчився.

Юристи рекомендують також додавати до рапорту посвідчення особи з інвалідністю, яке можна отримати у Пенсійному фонді. Після звільнення, важливо оформити відстрочку від повторного призову на службу на підставі інвалідності, яка видається на термін дії групи інвалідності або на шість місяців з можливістю подальшого продовження.

Крім інвалідності, новий закон про мобілізацію передбачає інші підстави для звільнення з військової служби, включаючи досягнення певного віку, стан здоров’я за висновком медичної комісії, вирок суду, сімейні обставини, звільнення з полону, скорочення штатів, а також призначення на високі державні посади.

Нагадаємо, що у Раді відповіли, що регулює новий закон про мобілізацію й коли він почне діяти на практиці.

Раніше ми писали, що 16 квітня Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

закон
Україна
військові
мобілізація
війна в Україні

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