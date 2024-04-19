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Новый закон о мобилизации в Украине — как могут уволиться военные с инвалидностью со службы

19 апреля 2024 22:32
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Бригадир София
редактор
Новый закон о мобилизации в Украине — как могут уволиться военные с инвалидностью со службы
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
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Бригадир София
редактор

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. Он вносит изменения в существующие правила мобилизации и модифицирует критерии для увольнения с военной службы, включая новую возможность увольнения по состоянию здоровья, в частности из-за инвалидности.

Об этом сообщило издание NV в пятницу, 19 апреля.

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До вступления в силу нового закона законодательство не предусматривало возможности увольнения из-за инвалидности. Однако начиная с 18 мая, военнослужащие с любой группой инвалидности смогут подавать на увольнение независимо от продолжительности службы или времени установления инвалидности. Для этого нужно будет предоставить рапорт вместе с медицинской справкой медико-социальной экспертной комиссии. В условиях военного положения срок действительности этой справки не ограничивается, даже если ее срок истек.

Юристы рекомендуют также добавлять к рапорту удостоверение личности с инвалидностью, которое можно получить в Пенсионном фонде. После увольнения важно оформить отсрочку от повторного призыва на службу на основании инвалидности, которая выдается на срок действия группы инвалидности или на шесть месяцев с возможностью дальнейшего продления.

Помимо инвалидности, новый закон о мобилизации предусматривает другие основания для увольнения с военной службы, включая достижения определенного возраста, состояние здоровья по заключению медицинской комиссии, приговор суда, семейные обстоятельства, освобождение из плена, сокращение штатов, а также назначение на высокие государственные должности.

Напомним, что в Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике.

Раньше мы писали, что 16 апреля Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации.

закон
Украина
военные
мобилизация
война в Украине

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