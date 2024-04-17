Оприлюднено повний текст нового закону про мобілізацію — основні тези та дата набуття чинності

Мобілізація в Україні. Фото ілюстративне: Генштаб

Офіційне парламентське видання "Голос України" оприлюднило повний текст закону про мобілізацію у середу, 17 квітня. Документ набуде чинності через місяць, 18 травня.

Основні положення закону можна подивитися за посиланням Голос України.

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Набуття чинності мобілізаційного закону

"Цей закон набирає чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування", — написали у виданні, говорячи про набуття чинності закону.

Тобто документ офіційно почне діяти вже з 18 травня.

Скриншот закону

Основні положення закону

Згідно з новим законом:

Особи, яких визнали обмежено придатними, повинні повторно пройти ВЛК. Для них встановиться статус "придатний" або "не придатний".

Особи з 2-3 групами інвалідності мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.

Особам, які ухиляються від військової служби, можуть обмежити право керування авто.

Впродовж наступних 60 днів військовозобов'язані повинні оновити свої дані у ТЦК. Зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію.

Чоловіки повинні мати й носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Запроваджується базова загальновійськова підготовка, яка з 2025 року стане елементом навчання у навчальних закладах.

Запроваджується базова військова служба замість строкової. Її термін становить 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.

Хто матиме відстрочку від мобілізації

Своєю чергою, відстрочку від мобілізації матимуть:

особи з інвалідністю усіх груп, а також ті, хто не придатний за станом здоров'я;

особи, які мають трьох неповнолітніх дітей;

студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту вищого рівня, ніж попередня. Тобто здобувачі другої освіти втрачають відстрочку;

особи, які мають на утриманні батьків-інвалідів 1 і 2 груп. Якщо з подружжя опікунів один невійськовозобов'язаний, то другого можуть мобілізувати;

подружжя інвалідів 3-ї групи, але звільняються від мобілізації у випадку інвалідності, встановленої через онкологію, відсутності кінцівки тощо.

Нагадаємо, 16 квітня Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

До слова, у Міноборони заявили про повне цифрування даних на чоловіків призовного віку.