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Оприлюднено повний текст нового закону про мобілізацію — основні тези та дата набуття чинності

17 квітня 2024 10:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Оприлюднено повний текст нового закону про мобілізацію — основні тези та дата набуття чинності
Мобілізація в Україні. Фото ілюстративне: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Офіційне парламентське видання "Голос України" оприлюднило повний текст закону про мобілізацію у середу, 17 квітня. Документ набуде чинності через місяць, 18 травня.

Основні положення закону можна подивитися за посиланням Голос України. 

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Набуття чинності мобілізаційного закону

"Цей закон набирає чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування", — написали у виданні, говорячи про набуття чинності закону. 

Тобто документ офіційно почне діяти вже з 18 травня. 

Закон про мобілізацію
Скриншот закону

Основні положення закону

Згідно з новим законом:

  • Особи, яких визнали обмежено придатними, повинні повторно пройти ВЛК. Для них встановиться статус "придатний" або "не придатний".
  • Особи з 2-3 групами інвалідності мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.
  • Особам, які ухиляються від військової служби, можуть обмежити право керування авто.
  • Впродовж наступних 60 днів військовозобов'язані повинні оновити свої дані у ТЦК. Зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
  • Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію.
  • Чоловіки повинні мати й носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
  • Запроваджується базова загальновійськова підготовка, яка з 2025 року стане елементом навчання у навчальних закладах.
  • Запроваджується базова військова служба замість строкової. Її термін становить 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.

Хто матиме відстрочку від мобілізації 

Своєю чергою, відстрочку від мобілізації матимуть:

  • особи з інвалідністю усіх груп, а також ті, хто не придатний за станом здоров'я;
  • особи, які мають трьох неповнолітніх дітей;
  • студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту вищого рівня, ніж попередня. Тобто здобувачі другої освіти втрачають відстрочку;
  • особи, які мають на утриманні батьків-інвалідів 1 і 2 груп. Якщо з подружжя опікунів один невійськовозобов'язаний, то другого можуть мобілізувати;
  • подружжя інвалідів 3-ї групи, але звільняються від мобілізації у випадку інвалідності, встановленої через онкологію, відсутності кінцівки тощо.

Нагадаємо, 16 квітня Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.  

До слова, у Міноборони заявили про повне цифрування даних на чоловіків призовного віку.

Верховна Рада
війна
закон
ЗСУ
військові
мобілізація
війна в Україні

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