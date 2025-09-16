Відео
Головна Мобілізація Новий законопроєкт про відстрочку — що він принесе науковцям

Новий законопроєкт про відстрочку — що він принесе науковцям

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 04:30
Науковці та викладачі не позбавляться права мати бронювання попри зміни в законопроєкті про відстрочки
Викладач на лекції. Ілюстративне фото: pexels.com

Можливо, невдовзі депутати приймуть законопроєкт за рекомендацією Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, який істотно модифікує правила отримання відстрочки для осіб, які здобувають освіту. А чи будуть зміни для викладачів, чи докторантів — ось що багатьох цікавить.

Про нюанси нового законопроєкту повідомляє портал "Твоє місто".

Читайте також:

Що зміниться для викладачів у питанні відстрочки

Як зазначається, для людей, що використовують освіту як інструмент ухиляння від мобілізації дійсно можуть настати важкі часи. Проте це не стосується інших категорій осіб, які отримають відстрочку:

Відповідно до законопроєкту, право на відстрочку матимуть:

  • докторанти;
  • лікарі-інтерни та резиденти, але лише за умови, що це їх перша освіта на відповідному рівні.

Це правило уніфікує підхід: більше не можна буде здобувати другу чи третю освіту, щоб уникнути призову.

Право на відстрочку збережуть:

  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищих навчальних закладів;
  • науковці установ та організацій;
  • педагоги коледжів, професійно-технічних училищ та шкіл, але лише за наявності наукового ступеня.

Законопроєкт №13634 готується до розгляду в сесійній залі парламенту. Якщо його ухвалять, нові правила стануть обов’язковими для всіх навчальних закладів та студентів, які претендують на відстрочку.

Раніше ми повідомляли, що ведення бізнесу не є підставою для уникнення мобілізації. Щоправда, ФОПи можуть претендувати на відстрочку за деяких умов.

Також ми повідомляли, що відстрочку надають навіть студентам, які офіційно працюють. Щоправда, є важлива умова.

освіта вчителі мобілізація військовозобов'язані викладачі
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
