Науковці та викладачі не позбавляться права мати бронювання попри зміни в законопроєкті про відстрочки

Новий законопроєкт про відстрочку — що він принесе науковцям
Можливо, невдовзі депутати приймуть законопроєкт за рекомендацією Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, який істотно модифікує правила отримання відстрочки для осіб, які здобувають освіту. А чи будуть зміни для викладачів, чи докторантів — ось що багатьох цікавить.
Про нюанси нового законопроєкту повідомляє портал "Твоє місто".
Що зміниться для викладачів у питанні відстрочки
Як зазначається, для людей, що використовують освіту як інструмент ухиляння від мобілізації дійсно можуть настати важкі часи. Проте це не стосується інших категорій осіб, які отримають відстрочку:
Відповідно до законопроєкту, право на відстрочку матимуть:
- докторанти;
- лікарі-інтерни та резиденти, але лише за умови, що це їх перша освіта на відповідному рівні.
Це правило уніфікує підхід: більше не можна буде здобувати другу чи третю освіту, щоб уникнути призову.
Право на відстрочку збережуть:
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищих навчальних закладів;
- науковці установ та організацій;
- педагоги коледжів, професійно-технічних училищ та шкіл, але лише за наявності наукового ступеня.
Законопроєкт №13634 готується до розгляду в сесійній залі парламенту. Якщо його ухвалять, нові правила стануть обов’язковими для всіх навчальних закладів та студентів, які претендують на відстрочку.
