Ученые и преподаватели не лишатся права иметь бронирование, несмотря на изменения в законопроекте об отсрочках

Преподаватель на лекции. Иллюстративное фото: pexels.com

Возможно, вскоре депутаты примут законопроект по рекомендации Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, который существенно модифицирует правила получения отсрочки для лиц, получающих образование. А будут ли изменения для преподавателей, или докторантов - вот что многих интересует.

О нюансах нового законопроекта сообщает портал "Твоє місто".

Реклама

Читайте также:

Что изменится для преподавателей в вопросе отсрочки

Как отмечается, для людей, использующих образование как инструмент уклонения от мобилизации действительно могут наступить тяжелые времена. Однако это не касается других категорий лиц, которые получат отсрочку:

Согласно законопроекту, право на отсрочку будут иметь:

докторанты;

врачи-интерны и резиденты, но только при условии, что это их первое образование на соответствующем уровне.

Это правило унифицирует подход: больше нельзя будет получать второе или третье образование, чтобы избежать призыва.

Право на отсрочку сохранят:

научные, научно-педагогические и педагогические работники высших учебных заведений;

ученые учреждений и организаций;

педагоги колледжей, профессионально-технических училищ и школ, но только при наличии ученой степени.

Законопроект №13634 готовится к рассмотрению в сессионном зале парламента. Если его примут, новые правила станут обязательными для всех учебных заведений и студентов, претендующих на отсрочку.

Ранее мы сообщали, что ведение бизнеса не является основанием для избежания мобилизации. Правда, ФОПы могут претендовать на отсрочку при некоторых условиях.

Также мы сообщали, что отсрочку предоставляют даже студентам, которые официально работают. Правда, есть важное условие.