Депутати можуть прийняти законопроєкт, за яким буде значно важче отримати відстрочку за навчання

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендує депутатам взяти до уваги урядовий законопроєкт №13634, який істотно модифікує правила отримання відстрочки для осіб, які здобувають освіту. Для тих, хто хоче використати освіту як інструмент для відстрочки це буде важче зробити.

Які зміни можуть набути чинності

У разі прийняття відповідної постанови депутатами, будуть внесені зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відстрочка для учнів професійно-технічних училищ та коледжів надаватиметься лише за таких умов:

навчання розпочато не пізніше року досягнення 25-річного віку;

форма навчання — денна або дуальна;

освіта здобувається вперше на відповідному рівні.

Аналогічні умови діятимуть і для студентів вищих навчальних закладів:

лише денна або дуальна форма навчання;

лише перше здобуття освіти на цьому рівні.

Ключовим нововведенням є те, що відстрочка надаватиметься лише на період, визначений офіційною освітньою програмою. Тобто: академічна відпустка, повторний курс, відрахування та поновлення — можуть призвести до втрати права на відстрочку.

Це має на меті припинити практику штучного продовження навчання з метою уникнення мобілізації.

