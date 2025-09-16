Відео
Навчання за відстрочку обросте проблемами — які чекати зміни

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 01:30
Депутати можуть прийняти законопроєкт, за яким буде значно важче отримати відстрочку за навчання
Студенти біля навчального закладу. Ілюстративне фото: freepik.com

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендує депутатам взяти до уваги урядовий законопроєкт №13634, який істотно модифікує правила отримання відстрочки для осіб, які здобувають освіту. Для тих, хто хоче використати освіту як інструмент для відстрочки це буде важче зробити.

Про це повідомляє портал "Твоє місто".

Читайте також:

Які зміни можуть набути чинності

У разі прийняття відповідної постанови депутатами, будуть внесені зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відстрочка для учнів професійно-технічних училищ та коледжів надаватиметься лише за таких умов:

  • навчання розпочато не пізніше року досягнення 25-річного віку;
  • форма навчання — денна або дуальна;
  • освіта здобувається вперше на відповідному рівні.

Аналогічні умови діятимуть і для студентів вищих навчальних закладів:

  • лише денна або дуальна форма навчання;
  • лише перше здобуття освіти на цьому рівні.

Ключовим нововведенням є те, що відстрочка надаватиметься лише на період, визначений офіційною освітньою програмою. Тобто: академічна відпустка, повторний курс, відрахування та поновлення — можуть призвести до втрати права на відстрочку.

Це має на меті припинити практику штучного продовження навчання з метою уникнення мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які студенти втратять відстрочку восени.

Також ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати студента без відстрочки.

студенти навчання мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
