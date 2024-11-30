Реєстр Оберіг вводить нові правила 2025 — де програма буде брати дані

Військовослужбовиця вносить дані. Фото ілюстративне: Полтавський ТЦК та СП

Реєстр "Оберіг" містить дані про призовників, військовозобовʼязаних і резервістів віком від 18 до 60 років. Він збирає, зберігає та обробляє дані для військового обліку, співпрацюючи з іншими інформаційно-комунікаційними системами, яких наразі 14. Проте, у 2025 році планують долучити іще чотири.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.

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Які реєстри обмінюються даними з Оберегом

На даний момент реєстр "Оберіг" обмінюється даними з 14 різними реєстрами, серед яких:

Реєстр платників податків.

Реєстри Міністерства освіти і науки та Міністерства соціальної політики.

Реєстри актів цивільного стану.

Єдиний реєстр судових рішень.

Дані Державної прикордонної служби (перетин кордону).

Паспортні дані Державної міграційної служби.

Інформаційні системи Нацполіції та МВС.

За рік наповнення реєстру "Оберіг" зросло з 30% до 98%. Як зазначила Катерина Черногоренко в інтерв’ю для DOU, цей результат досягнуто завдяки поєднанню ручної роботи операторів ТЦК та автоматизованої взаємодії з іншими інформаційними системами, зокрема Державної міграційної служби, Міністерства юстиції, Державної прикордонної служби та Державної податкової служби.

Які реєстри підключать до Оберегу у 2025 році

Міноборони анонсувало підключення ще семи реєстрів до "Оберегу". Серед них:

Реєстр боржників . Це дозволить перевіряти наявність заборгованості зі сплати аліментів, наприклад, у багатодітних батьків, що претендують на відстрочку.

. Це дозволить перевіряти наявність заборгованості зі сплати аліментів, наприклад, у багатодітних батьків, що претендують на відстрочку. База даних про зниклих безвісти . Це допоможе уникнути помилкового вручення повісток людям, яких вважають зниклими.

. Це допоможе уникнути помилкового вручення повісток людям, яких вважають зниклими. Єдиний державний реєстр транспортних засобів .

. Реєстр володіння зброєю.

Реєстр "Оберіг" поступово стає основним інструментом для обліку та управління даними про військовозобов’язаних в Україні. Інтеграція з новими реєстрами дозволить підвищити ефективність і точність роботи системи, а також автоматизувати важливі процеси, такі як надання відстрочки чи уникнення вручення помилкових повісток.

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, в яких випадках дані автоматично вносяться в систему "Оберіг". Також Верховна Рада нещодавно прийняла за основу законопроєкт №12066, який сприяє автоматизації процесу передачі медичних даних — що це означатиме на практиці.