Реєстр Оберіг вводить нові правила 2025 — де програма буде брати дані

Оберіг братиме дані ще з чотирьох реєстрів у 2025 році — деталі
Реєстр "Оберіг" містить дані про призовників, військовозобовʼязаних і резервістів віком від 18 до 60 років. Він збирає, зберігає та обробляє дані для військового обліку, співпрацюючи з іншими інформаційно-комунікаційними системами, яких наразі 14. Проте, у 2025 році планують долучити іще чотири.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.
Які реєстри обмінюються даними з Оберегом
На даний момент реєстр "Оберіг" обмінюється даними з 14 різними реєстрами, серед яких:
- Реєстр платників податків.
- Реєстри Міністерства освіти і науки та Міністерства соціальної політики.
- Реєстри актів цивільного стану.
- Єдиний реєстр судових рішень.
- Дані Державної прикордонної служби (перетин кордону).
- Паспортні дані Державної міграційної служби.
- Інформаційні системи Нацполіції та МВС.
За рік наповнення реєстру "Оберіг" зросло з 30% до 98%. Як зазначила Катерина Черногоренко в інтерв’ю для DOU, цей результат досягнуто завдяки поєднанню ручної роботи операторів ТЦК та автоматизованої взаємодії з іншими інформаційними системами, зокрема Державної міграційної служби, Міністерства юстиції, Державної прикордонної служби та Державної податкової служби.
Які реєстри підключать до Оберегу у 2025 році
Міноборони анонсувало підключення ще семи реєстрів до "Оберегу". Серед них:
- Реєстр боржників. Це дозволить перевіряти наявність заборгованості зі сплати аліментів, наприклад, у багатодітних батьків, що претендують на відстрочку.
- База даних про зниклих безвісти. Це допоможе уникнути помилкового вручення повісток людям, яких вважають зниклими.
- Єдиний державний реєстр транспортних засобів.
- Реєстр володіння зброєю.
Реєстр "Оберіг" поступово стає основним інструментом для обліку та управління даними про військовозобов’язаних в Україні. Інтеграція з новими реєстрами дозволить підвищити ефективність і точність роботи системи, а також автоматизувати важливі процеси, такі як надання відстрочки чи уникнення вручення помилкових повісток.
Нагадаємо, у ТЦК пояснили, в яких випадках дані автоматично вносяться в систему "Оберіг". Також Верховна Рада нещодавно прийняла за основу законопроєкт №12066, який сприяє автоматизації процесу передачі медичних даних — що це означатиме на практиці.
Читайте Новини.LIVE!