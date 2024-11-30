Реестр Оберег вводит новые правила 2025 — где программа будет брать данные

Военнослужащая вносит данные. Фото иллюстративное: Полтавский ТЦК и СП

Реестр "Оберіг" содержит данные о призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет. Он собирает, хранит и обрабатывает данные для воинского учета, сотрудничая с другими информационно-коммуникационными системами, которых сейчас 14. Однако, в 2025 году планируют подключить еще четыре.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU.

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Какие реестры обмениваются данными с Оберегом

На данный момент реестр "Оберіг" обменивается данными с 14 разными реестрами, среди которых:

Реестр налогоплательщиков.

Реестры Министерства образования и науки Министерства социальной политики.

Реестры актов гражданского состояния.

Единый реестр судебных решений.

Данные Государственной пограничной службы (пересечение границы).

Паспортные данные Государственной миграционной службы.

Информационные системы Нацполиции и МВД.

За год наполнение реестра "Оберіг" выросло с 30% до 98%. Как отметила Екатерина Черногоренко в интервью для DOU, этот результат достигнут благодаря сочетанию ручной работы операторов ТЦК и автоматизированного взаимодействия с другими информационными системами, в частности Государственной миграционной службы, Министерства юстиции, Государственной пограничной службы и Государственной налоговой службы.

Какие реестры подключат к Оберегу в 2025 году

Минобороны анонсировало подключение еще семи реестров к "Оберегу".

Реестр должников Это позволит проверять наличие задолженности по уплате алиментов, например, у многодетных родителей, претендующих на отсрочку.

Это позволит проверять наличие задолженности по уплате алиментов, например, у многодетных родителей, претендующих на отсрочку. База данных о пропавших без вести Это поможет избежать ошибочного вручения повесток людям, которых считают пропавшими.

Это поможет избежать ошибочного вручения повесток людям, которых считают пропавшими. Единый государственный реестр транспортных средств .

. Реестр владения оружием .

Реестр "Оберіг" постепенно становится основным инструментом для учета и управления данными о военнообязанных в Украине. Интеграция с новыми реестрами позволит повысить эффективность и точность работы системы, а также автоматизировать важные процессы, такие как предоставление отсрочки или избежание вручения ложных повесток.

Напомним, в ТЦК объяснили, в каких случаях данные автоматически вносятся в систему "Оберег". Также Верховная Рада недавно приняла за основу законопроект №12066, который способствует автоматизации процесса передачи медицинских данных — что это будет означать на практике.