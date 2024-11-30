Реестр Оберег вводит новые правила 2025 — где программа будет брать данные

Оберіг будет брать данные еще из четырех реестров в 2025 году
Реестр "Оберіг" содержит данные о призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет. Он собирает, хранит и обрабатывает данные для воинского учета, сотрудничая с другими информационно-коммуникационными системами, которых сейчас 14. Однако, в 2025 году планируют подключить еще четыре.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU.
Какие реестры обмениваются данными с Оберегом
На данный момент реестр "Оберіг" обменивается данными с 14 разными реестрами, среди которых:
- Реестр налогоплательщиков.
- Реестры Министерства образования и науки Министерства социальной политики.
- Реестры актов гражданского состояния.
- Единый реестр судебных решений.
- Данные Государственной пограничной службы (пересечение границы).
- Паспортные данные Государственной миграционной службы.
- Информационные системы Нацполиции и МВД.
За год наполнение реестра "Оберіг" выросло с 30% до 98%. Как отметила Екатерина Черногоренко в интервью для DOU, этот результат достигнут благодаря сочетанию ручной работы операторов ТЦК и автоматизированного взаимодействия с другими информационными системами, в частности Государственной миграционной службы, Министерства юстиции, Государственной пограничной службы и Государственной налоговой службы.
Какие реестры подключат к Оберегу в 2025 году
Минобороны анонсировало подключение еще семи реестров к "Оберегу".
- Реестр должников Это позволит проверять наличие задолженности по уплате алиментов, например, у многодетных родителей, претендующих на отсрочку.
- База данных о пропавших без вести Это поможет избежать ошибочного вручения повесток людям, которых считают пропавшими.
- Единый государственный реестр транспортных средств .
- Реестр владения оружием .
Реестр "Оберіг" постепенно становится основным инструментом для учета и управления данными о военнообязанных в Украине. Интеграция с новыми реестрами позволит повысить эффективность и точность работы системы, а также автоматизировать важные процессы, такие как предоставление отсрочки или избежание вручения ложных повесток.
Напомним, в ТЦК объяснили, в каких случаях данные автоматически вносятся в систему "Оберег". Также Верховная Рада недавно приняла за основу законопроект №12066, который способствует автоматизации процесса передачи медицинских данных — что это будет означать на практике.
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