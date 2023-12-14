Обіцяють до 125 тис. грн та доплату — Азов шукає автоелектрика

Військовослужбовці бригади Азов на фронті. Фото: azov.org.ua

Бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу автоелектрика. На посаді обіцяють зарплату у розмірі 25 000 – 125 000 грн. Крім того, доплата за перебування у зоні бойових дій — 3300 грн/день.

Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Бригада шукає фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.

Вимоги:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Обов’язки:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Своює чергою бригада пропонує:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, легендарна 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу багатьох потрібних на передовій фахівців, зокрема фельдшерів. В полку обіцяють зарплатню до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій.