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Обіцяють до 125 тис. грн та доплату — Азов шукає автоелектрика

14 грудня 2023 04:15
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Дмитро Струк
Редактор
Обіцяють до 125 тис. грн та доплату — Азов шукає автоелектрика
Військовослужбовці бригади Азов на фронті. Фото: azov.org.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу автоелектрика. На посаді обіцяють зарплату у розмірі 25 000 – 125 000 грн. Крім того, доплата за перебування у зоні бойових дій — 3300 грн/день.

Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Бригада шукає фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.

Вимоги:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Обов’язки:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Своює чергою бригада пропонує:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, легендарна 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу багатьох потрібних на передовій фахівців, зокрема фельдшерів. В полку обіцяють зарплатню до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій.

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