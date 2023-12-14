Обіцяють до 125 тис. грн та доплату — Азов шукає автоелектрика
Бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу автоелектрика. На посаді обіцяють зарплату у розмірі 25 000 – 125 000 грн. Крім того, доплата за перебування у зоні бойових дій — 3300 грн/день.
Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua.
"Азов" шукає автоелектрика
Бригада шукає фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.
Вимоги:
- досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
- знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
- вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
- вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
- відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.
Обов’язки:
- діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
- монтаж та заміна електричних компонентів;
- виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
- використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
Своює чергою бригада пропонує:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, легендарна 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу багатьох потрібних на передовій фахівців, зокрема фельдшерів. В полку обіцяють зарплатню до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій.
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