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Обещают до 125 тыс. грн и доплату — Азов ищет автоэлектрика

14 декабря 2023 04:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Обещают до 125 тыс. грн и доплату — Азов ищет автоэлектрика
Военнослужащие бригады Азов на фронте. Фото: azov.org.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет работу автоэлектрика. В должности обещают зарплату в размере 25 000 — 125 000 грн. Кроме того, доплата за пребывание в зоне боевых действий составляет 3300 грн/день.

Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Work.ua.

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"Азов" ищет автоэлектрика

Бригада ищет специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.

Требования:

  • опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

Обязанности:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

В свою очередь бригада предлагает:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, легендарная 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет на работу многих нужных на передовой специалистов, в том числе фельдшеров. В полку обещают з/п до 125 тыс. грн, а также доплату за пребывание в зоне боевых действий.

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