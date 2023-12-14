Обещают до 125 тыс. грн и доплату — Азов ищет автоэлектрика
Бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет работу автоэлектрика. В должности обещают зарплату в размере 25 000 — 125 000 грн. Кроме того, доплата за пребывание в зоне боевых действий составляет 3300 грн/день.
Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Work.ua.
"Азов" ищет автоэлектрика
Бригада ищет специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.
Требования:
- опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.
Обязанности:
- диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
В свою очередь бригада предлагает:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, легендарная 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет на работу многих нужных на передовой специалистов, в том числе фельдшеров. В полку обещают з/п до 125 тыс. грн, а также доплату за пребывание в зоне боевых действий.
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