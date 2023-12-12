Обіцяють до 125 тис. грн та доплату — Азов шукає фельдшера
Легендарна 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу багатьох потрібних на передовій фахівців, зокрема фельдшерів. В полку обіцяють зарплатню до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій.
Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua.
"Азов" шукає фельдшера
В описі зазначається, що бригада "Азов" шукає спеціалістів в батальйони та інші підрозділи. Їм потрібні фельдшер, медична сестра операційна.
Серед обов'язків такі:
- надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;
- асистування лікарям на стабілізаційному пункті;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.
Вимоги до кандидатів:
- середня медична освіта;
- досвід роботи за фахом від 3-х років;
- проходження курсів з тактичної медицини буде перевагою;
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- готовність робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади.
Своєю чергою полк "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до завершення дії воєнного стану та службу за контрактом. Також серед умов є можливість переведення чинних військовослужбовців, профільне навчання в тилу та грошову надбавку за перебування на передовій у розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, що в Україні з'явилася вакансія водія-механіка в танкову роту для бригади "Азов". Грошову винагороду пропонують в розмірі до 125 тис. грн.
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