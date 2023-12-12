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Обіцяють до 125 тис. грн та доплату — Азов шукає фельдшера

12 грудня 2023 04:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Обіцяють до 125 тис. грн та доплату — Азов шукає фельдшера
Бойові медики взводів полку "Азов" на навчанні. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарна 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу багатьох потрібних на передовій фахівців, зокрема фельдшерів. В полку обіцяють зарплатню до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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"Азов" шукає фельдшера

В описі зазначається, що бригада "Азов" шукає спеціалістів в батальйони та інші підрозділи. Їм потрібні фельдшер, медична сестра операційна.

Скриншот зі сторінки на Work.ua вакансій до полку "Азов"
Скриншот зі сторінки на Work.ua вакансій до полку "Азов"

Серед обов'язків такі:

  • надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;
  • асистування лікарям на стабілізаційному пункті;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Вимоги до кандидатів:

  • середня медична освіта;
  • досвід роботи за фахом від 3-х років;
  • проходження курсів з тактичної медицини буде перевагою;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади.

Своєю чергою полк "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до завершення дії воєнного стану та службу за контрактом. Також серед умов є можливість переведення чинних військовослужбовців, профільне навчання в тилу та грошову надбавку за перебування на передовій у розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що в Україні з'явилася вакансія водія-механіка в танкову роту для бригади "Азов". Грошову винагороду пропонують в розмірі до 125 тис. грн.

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