Обіцяють до 125 тис. грн та доплату — Азов шукає фельдшера

Бойові медики взводів полку "Азов" на навчанні. Фото: azov.org.ua

Легендарна 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає на роботу багатьох потрібних на передовій фахівців, зокрема фельдшерів. В полку обіцяють зарплатню до 125 тис. грн, а також доплату за перебування в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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В описі зазначається, що бригада "Азов" шукає спеціалістів в батальйони та інші підрозділи. Їм потрібні фельдшер, медична сестра операційна.

Скриншот зі сторінки на Work.ua вакансій до полку "Азов"

Серед обов'язків такі:

надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;

асистування лікарям на стабілізаційному пункті;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Вимоги до кандидатів:

середня медична освіта;

досвід роботи за фахом від 3-х років;

проходження курсів з тактичної медицини буде перевагою;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади.

Своєю чергою полк "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до завершення дії воєнного стану та службу за контрактом. Також серед умов є можливість переведення чинних військовослужбовців, профільне навчання в тилу та грошову надбавку за перебування на передовій у розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що в Україні з'явилася вакансія водія-механіка в танкову роту для бригади "Азов". Грошову винагороду пропонують в розмірі до 125 тис. грн.