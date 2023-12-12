Обещают до 125 тыс. грн и доплату — Азов ищет фельдшера

Боевые медики взводов полка "Азов" на учебе. Фото: azov.org.ua

Легендарная 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет для работы многих нужных на передовой специалистов, в том числе фельдшеров. В полку обещают зарплату до 125 тыс. грн, а также доплату за пребывание в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:

"Азов" ищет фельдшера

В описании говорится, что бригада "Азов" ищет специалистов в батальоны и другие подразделения. Им нужны фельдшер, медицинская операционная сестра.

Скриншот со страницы на Work.ua вакансий в полк "Азов"

Среди обязанностей следующие:

оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;

ассистирование врачам на стабилизационном пункте;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Требования к кандидатам:

среднее медицинское образование;

опыт работы по специальности от 3-х лет;

прохождение курсов по тактической медицине будет преимуществом;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

В свою очередь полк "Азов" предлагает официальную мобилизацию до завершения действия военного положения и службу по контракту. Среди условий есть возможность перевода действующих военнослужащих, профильное обучение в тылу и денежную надбавку за пребывание на передовой в размере 3300 грн/день.

Напомним, что в Украине появилась вакансия водителя-механика в танковую роту для бригады "Азов". Денежное вознаграждение предлагают в размере до 125 тыс. грн.