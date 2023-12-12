Обещают до 125 тыс. грн и доплату — Азов ищет фельдшера
Легендарная 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет для работы многих нужных на передовой специалистов, в том числе фельдшеров. В полку обещают зарплату до 125 тыс. грн, а также доплату за пребывание в зоне боевых действий.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.
"Азов" ищет фельдшера
В описании говорится, что бригада "Азов" ищет специалистов в батальоны и другие подразделения. Им нужны фельдшер, медицинская операционная сестра.
Среди обязанностей следующие:
- оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
- ассистирование врачам на стабилизационном пункте;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.
Требования к кандидатам:
- среднее медицинское образование;
- опыт работы по специальности от 3-х лет;
- прохождение курсов по тактической медицине будет преимуществом;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.
В свою очередь полк "Азов" предлагает официальную мобилизацию до завершения действия военного положения и службу по контракту. Среди условий есть возможность перевода действующих военнослужащих, профильное обучение в тылу и денежную надбавку за пребывание на передовой в размере 3300 грн/день.
Напомним, что в Украине появилась вакансия водителя-механика в танковую роту для бригады "Азов". Денежное вознаграждение предлагают в размере до 125 тыс. грн.
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