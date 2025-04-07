Проблеми із висновком ВЛК- куди подавати скарги

Процес проходження ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Якщо військово-лікарські комісії затягують процес із ухваленням рішення щодо медичного огляду військовозобов’язаного, він має право подати скаргу до інстанцій вищого рівня. Юристи запевняють, що процес роботи обласної ВЛК над медичним оглядом однієї особи не може тривати понад шість місяців.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Обласна ВЛК не затверджує результати

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що обласна військово-лікарська комісія з серпня 2024 року не може затвердити результати його медичного огляду.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, куди саме потрібно скаржитися у такій ситуації.

"Направте скаргу до центральної ВЛК", — підкреслив юрист.

Чи може процес ВЛК тривати більш ніж пів року

Айвазян пояснив, що такий довгий процес затвердження рішення ВЛК є незаконним.

"Такий строк ще можливий у разі затвердження штатною ВЛК, але перевірка обласної не може тривати півроку", — запевнив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи повинні проходити повторну військово-лікарську комісію студенти, які мають відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, де треба проходити ВЛК — в поліклініці чи приміщенні ТЦК.