Проблемы с заключением ВВК - куда подавать жалобы

Процесс прохождения ВВК. Фото: "АрміяInform"

Если военно-врачебные комиссии затягивают процесс с принятием решения о медицинском осмотре военнообязанного, он имеет право подать жалобу в инстанции высшего уровня. Юристы уверяют, что процесс работы областной ВВК над медицинским осмотром одного человека не может длиться более шести месяцев.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Областная ВВК не утверждает результаты

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что областная военно-врачебная комиссия с августа 2024 года не может утвердить результаты его медицинского осмотра.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, куда именно нужно жаловаться в такой ситуации.

"Направьте жалобу в центральную ВВК", — подчеркнул юрист.

Может ли процесс ВВК длиться более полугода

Айвазян объяснил, что такой долгий процесс утверждения решения ВВК является незаконным.

"Такой срок еще возможен в случае утверждения штатной ВВК, но проверка областной не может длиться полгода", — заверил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, должны ли проходить повторную военно-врачебную комиссию студенты, которые имеют отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, где надо проходить ВВК — в поликлинике или помещении ТЦК.