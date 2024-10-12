Суд визнав винним обмежено придатного чоловіка за ухилення від мобілізації

Засідання суду. Ілюстративне фото: Господарський суд Одеської області

В Сумській області чоловіка за результатами ВЛК було визнано "обмежено придатними", тому що він мав проблеми з хребтом. Однак, оскільки люди з таким статусом підлягали мобілізації, військовозобов'язаний ухилявся, за що суд визнав його винним.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи зазначено, що чоловік, перебуваючи на військовому обліку і не маючи законних підстав для відстрочки від призову під час мобілізації, відмовився прийняти повістку для відправлення до військової частини на службу. Свою категоричну відмову він обґрунтував тим, що стан його здоров'я не дозволяє проходити військову службу.

Під час судового засідання лікар-терапевт "Лебединської лікарні ім. К.О. Зільберника" повідомив, що обвинувачений проходив військово-лікарську комісію (ВЛК) ще у травні 2022 року, але отримав висновок лише 24 жовтня 2022 року. Протягом цього часу він перебував на обстеженні. Відповідно до рішення ВЛК, його визнали обмежено придатним до військової служби. Діагноз включає: "остеохондроз грудо-поперекового відділу хребта, больовий синдром, протрузії дисків т3, т4, т7, т8, спондилоартроз, протрузії дисків л3, л4, л5, с1, помірне порушення функцій хребта".

За словами обвинуваченого, він надав до військкомату статтю та висновок про те, що є "обмежено придатним" до служби. Там йому повідомили, що він має пройти повторну комісію, і якщо в нього є проблеми зі здоров'ям, претензій до нього не буде. Проте через деякий час йому зателефонували та попросили отримати бойову повістку. Чоловік вважає, що медична комісія не об’єктивно оцінила його стан, не взявши до уваги проблеми з хребтом. Він не оскаржував висновок ВЛК, оскільки звик довіряти людям. Своєї вини не визнає, стверджуючи, що не переховувався від військкомату і не відмовлявся від служби.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що чоловік не мав підстав, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які б надавали йому право на відстрочку від призову під час мобілізації. Було встановлено, що він ухилився від призову на військову службу.

На цей момент вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області місцевий суд визнав волонтера винним в ухилянні від мобілізації, оскільки він отримав "бойову" повістку, але не з'явився на пункт збору. Проте жорсткого покарання військовозобов'язаний не отримав.

Також ми писали, що на Рівненщині Березнівський районний суд ухвалив рішення у справі чоловіка, який письмово відмовився від повістки безпосередньо в приміщенні ТЦК та СП. Йому призначили три роки позбавлення волі, але суд замінив реальний термін на один рік іспитового.