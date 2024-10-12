Суд признал виновным ограниченно годного мужчину за уклонение от мобилизации

Заседание суда. Иллюстративное фото: Хозяйственный суд Одесской области

В Сумской области мужчина по результатам ВВК был признан "ограниченно пригодным", потому что у него были проблемы с позвоночником. Но поскольку люди с таким статусом подлежали мобилизации, военнообязанный уклонялся, за что суд признал его виновным.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела сказано, что мужчина, будучи на военном учете и не имея законных оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации, отказался принять повестку для отправки в воинскую часть на службу. Свой категорический отказ он обосновал тем, что его здоровье не позволяет проходить военную службу.

Во время судебного заседания врач-терапевт "Лебединской больницы им. К.А. Зильберника" сообщил, что обвиняемый проходил военно-врачебную комиссию (ВВК) еще в мае 2022 года, но получил заключение только 24 октября 2022 года. За это время он находился на обследовании. Согласно решению ВВК, он был признан ограниченно пригодным к военной службе. Диагноз включает: "остеохондроз грудно-поясничного отдела позвоночника, болевой синдром, протрузию дисков т3, т4, т7, т8, спондилоартроз, протрузию дисков л3, л4, л5, с1, умеренное нарушение функций позвоночника".

По словам обвиняемого, он предоставил в военкомат статью и заключение о том, что "ограниченно пригоден" к службе. Там ему сообщили, что он должен пройти повторную комиссию, и если у него проблемы со здоровьем, претензий к нему не будет. Однако через некоторое время ему позвонили по телефону и попросили получить боевую повестку. Мужчина считает, что медицинская комиссия не объективно оценила его состояние, не принимая во внимание проблемы с позвоночником. Он не оспаривал вывод ВВК, поскольку привык доверять людям. Своей вины не признает, утверждая, что не скрывался от военкомата и не отказывался от службы.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что у мужчины не было оснований, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые бы предоставляли ему право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Установлено, что он уклонился от призыва на военную службу.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Напомним, что в Ивано-Франковской области местный суд признал волонтера виновным в уклонении от мобилизации, поскольку он получил "боевую" повестку, но не явился на пункт сбора. Однако жесткого наказания военнообязанный не получил.

Также мы писали, что в Ровенской области Березновский районный суд принял решение по делу мужчины, который письменно отказался от повестки непосредственно в помещении ТЦК и СП. Ему назначили три года лишения свободы, но суд заменил реальный срок на один испытательный год.