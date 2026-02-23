Відстрочка обмеженого придатного - чи можна подавати документи

ЦНАП та ВЛК для військовозобов’язаних. Фото: "Вечірній Київ", "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Колишні обмежено придатні громадяни мають право на оформлення відстрочки навіть попри відсутність пройденої ВЛК. Юристи пояснили, що робити з військово-лікарською комісією і чи приймуть у ЦНАП документи на відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

ВЛК і відстрочка — чи пов’язані вони

В Україні продовжується процес загальної мобілізації.

Мобілізація була оголошена після початку повномасштабної війни і запровадження воєнного стану на усій території країни.

З 2024 року у процесі військового обліку відбулися зміни, зокрема, була скасована така категорія, як "обмежено придатні".

Громадянам, які мали такий статус, потрібно було пройти військово-лікарську комісію для отримання нового статусу придатності до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку від мобілізації, якщо, будучи обмежено придатним, він проігнорував вимогу нової норми закону і не пройшов ВЛК.

"Відстрочка жодного відношення до ВЛК немає, якщо ви маєте право на відстрочку", — підкреслив у коментарі громадянину адвокат Андрій Карпенко.

"Для оформлення відстрочки ВЛК проходити не потрібно", — додав юрист Владислав Дерій.

Що робити обмежено придатному

Дерій пояснив, що треба зробити громадянину у такій ситуації.

"Вам потрібно звернутися до ЦНАП та подати документи про відстрочку - е-ВОД, свідоцтво про народження, паспорти, РНОКПП, довідка ЛКК та Акт встановлення факту здійснення догляду", — підкреслив юрист.

"Можете спробувати через Резерв+ оформити і за пунктом 13, але скоріш за все буде відмова", — додав Дерій.

Він також наголосив, що військово-лікарську комісію варто буде пройти уже після оформлення відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які статуси отримують колишні обмежено придатні громадяни.

Це може бути як повністю придатний до служби, так і придатний до служби у тилових частинах, ТЦК чи військових вишах.

Додамо, ми повідомляли про те, як обмежено придатному зняти з себе розшук ТЦК.

Справа в тому, що навіть у ситуації, коли обмежено придатний громадянин пройшов військово-лікарську комісію, але зробив це пізніше визначених у законодавстві термінів, його обов’язково оголосять у розшук.