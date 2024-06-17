Примусове доставлення на ВЛК обмежено придатних, що говорить закон

Зустріч військовозобов’язаного із представниками поліції та ТЦК на вулиці. Фото: "Новини Pro"

Поліція та представники ТЦК не мають права доставляти військовозобов’язаних зі статусом "обмежено придатний" на ВЛК з вулиці. Але лише за умови, що ці громадяни уже оновили свої військово-облікові дані.

Про це написав на порталі "Юристи.UA" адвокат Сергій Айвазян.

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Чи мають право відправляти на ВЛК з вулиці

Під час процесу мобілізації іноді трапляються випадки, коли поліція разом із представниками ТЦК відправляють військовозобов’язаних прямо з вулиці на проходження військово-лікарської комісії.

Юристи пояснили, наскільки це правомірно у випадку із громадянами, які до прийняття нового закону отримали статус "обмежено придатний".

Оновлення даних перш за все

Сергій Айвазян наголосив, що все залежить від того, чи оновив такий військовозобов’язаний свої військово-облікові дані.

"Якщо Ви вже оновили свої персональні дані, то ні, такого права (примусово доставляти на ВЛК. — Ред.) вони не мають", — підкреслив юрист.

А от якщо громадянин не оновив свої дані, як цього вимагає закон – то можливі різні варіанти. Зокрема, і доправлення військовозобов’язаного на ВЛК прямо з вулиці.

Нагадаємо, що в Україні з травня запрацювали норми, які внесли зміни в роботу ВЛК та у визначення придатності до військової служби. Тепер військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними за станом здоров’я, повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року.

Додамо, ми писали, що військовозобов'язані, які після проходження ВЛК визнані придатними з певними обмеженнями щодо стану здоров'я, теж проходитимуть службу. Їх направлятимуть до підрозділів забезпечення, ТЦК та СП, навчальних підрозділах тощо.