Принудительное доставление на ВВК ограничено пригодных, что говорит закон

Встреча военнообязанного с представителями полиции и ТЦК на улице. Фото: "Новини Pro"

Полиция и представители ТЦК не вправе доставлять военнообязанных со статусом "ограниченно пригодный" на ВВК с улицы. Но только при условии, что эти граждане уже обновили свои военно-учетные данные.

Об этом написал на портале "Юристи.UA" адвокат Сергей Айвазян.

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Имеют ли право отправлять на ВВК с улицы

Во время процесса мобилизации иногда случаются случаи, когда полиция вместе с представителями ТЦК отправляют военнообязанных прямо с улицы на прохождение военно-врачебной комиссии.

Юристы объяснили, насколько это правомерно в случае с гражданами, которые до принятия нового закона получили статус "ограниченно подходящий".

Обновление данных прежде всего

Сергей Айвазян подчеркнул, что все зависит от того, обновил ли такой военнообязанный свои военно-учетные данные.

"Если Вы уже обновили свои персональные данные, то нет, такого права (принудительно доставлять на ВВК. — Ред.) они не имеют", — подчеркнул юрист.

А вот если гражданин не обновил свои данные, как этого требует закон, то возможны разные варианты. В частности, и доставка военнообязанного на ВВК прямо с улицы.

Напомним, что в Украине с мая заработали нормы, внесшие изменения в работу ВВК и определения пригодности к военной службе. Теперь военнообязанные, признанные ограниченно пригодными по состоянию здоровья, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года.

Добавим, мы писали, что военнообязанные, которые после прохождения ВВК признаны годными с определенными ограничениями по состоянию здоровья, тоже будут проходить службу. Их будут направлять в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, учебные подразделения и т.д.