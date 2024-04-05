Мобілізація в Україні — скільки часу у обмежено придатних на проходження ВЛК

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: Суспільне

Як відомо, в Україні офіційно скасовано статус "обмежено придатний". А це означає, що усі військовозобов'язані та військові, яким його було встановлено, зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію.

Що відомо про новий закон та скільки часу дали обмежено-придатним українцям для повторного проходження ВЛК, розповідаємо далі в матеріалі.

Читайте також:

Закон про повторний медичний огляд для обмежено придатних

Так, ще в кінці березня народні депутати ухвалили законопроєкт № 10313, який зокрема вилучає з закону графу "обмежено придатний" та зобов'язує громадян із цим статусом пройти повторний огляд у ВЛК.

Президент України Володимир Зеленський підписав цей документ 2 квітня. Закон набирає чинності через місяць після опублікування, а саме — 4 травня 2024 року.

Скільки часу є у обмежено придатних для того, щоб пройти ВЛК

Відповідно до встановленого закону, обмежено придатні особи зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію впродовж 9 місяців після набрання чинності закону.

Таким чином, громадяни, яких визнали "обмежено придатними", мають пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

Що відомо про мобілізацію обмежено придатних

Зазначається, що скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний/непридатний).

Коли закон вступить у дію, уряд має прийняти відповідні нормативно-правові акти, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби. Це у Кабміні мають зробити впродовж трьох місяців.

Після повторного огляду військові, яких визнають непридатними, будуть звільнені з військової служби, а "придатні" — продовжать службу.

Призов придатних військовозобов'язаних, які раніше мали статус "обмежено придатних", буде враховувати ряд критеріїв, що можуть включати їхню:

фізичну здатність;

професійні навички;

стан здоров'я та інші фактори.

Відповідно до наказу Міноборони, обмежено придатні чоловіки можуть бути призначені до таких військових структур:

частини (підрозділи) забезпечення тилових частин;

ТЦК та СП;

установи, організації;

навчальні заклади.

Раніше ми писали, що мають зробити обмежено придатні громадяни перед повторною ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка відповідальність чекає на українців, які відмовляються проходити ВЛК.

Також ми інформували, хто втратить право на відстрочку згідно з новим законопроєктом.