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Обмежено придатних до 25 років можуть звільнити зі служби

27 жовтня 2024 12:28
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У ВР зареєстрували законопроєкт про звільнення військовозобов'язаних віком 18-25 років
Військовозобов'язаний на ВЛК. Фото ілюстративне: prozoro.net.ua
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується врегулювати право на звільнення з військової служби мобілізованих чоловіків до 25 років. Йдеться про ту категорію військовослужбовців, яких раніше визнали обмежено придатними.

Відповідний документ було зареєстровано на сайті Верховної Ради.

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Раніше, 9 жовтня, Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроєкт про заборону мобілізації чоловіків до 25 років. Втім, Президент України Володимир Зеленський його не підписав, тож він не набув чинності.

Згідно з цим законом передбачається заборона мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язаних, які до набрання чинності законом про скасування статусу "обмежено придатний" були визнані за станом здоров’я обмежено придатними у воєнний час. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу, якщо дають на це згоду.

Втім, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки перед прийняттям закону переглянув своє попереднє рішення і вирішив виключити із законопроекту норму, яка дозволяла звільнитися зі служби обмежено придатним чоловікам 18-25 років, яких вже призвали до лав Збройних сил. Новий законопроєкт пропонує виправити це і надати таке право.

Згідно з цим законопроєктом, пропонується доповнити закон про військовий обов’язок новим пунктом, згідно з яким військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації з числа осіб, які на день набрання чинності законом про скасування статусу обмежено придатних перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, та які не досягли 25-річного віку, звільняються з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Раніше ми повідомляли, що починаючи з травня 2024 року призовний вік людей, які підлягають мобілізації знизився з 27 до 25 років. Проте є випадки, коли чоловіків, які молодші цього віку теж мобілізували, але незабаром це остаточно буде виправлено.

Також зазначимо, що за словами омбудсмена України Дмитра Лубінця, незабаром ТЦК будуть перевіряти документи за новим алгоритмом.

Україна Верховна Рада війна в Україні звільнення обмежено придатні

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