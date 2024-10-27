В ВР зарегистрировали законопроект об увольнении военнообязанных в возрасте 18-25 лет

Военнообязанный на ВВК. Фото иллюстративное: prozoro.net.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается урегулировать право на увольнение с военной службы мобилизованных мужчин до 25 лет. Речь идет о той категории военнослужащих, ранее признанных ограниченно пригодными.

Соответствующий документ был зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

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Увольнение ограниченно пригодных

Ранее, 9 октября, Верховная Рада приняла в целом в качестве закона законопроект о запрете мобилизации мужчин до 25 лет. Впрочем, Президент Украины Владимир Зеленский его не подписал, поэтому он не вступил в силу.

Согласно этому закону предусматривается запрет мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанных, которые до вступления в силу закона об отмене статуса "ограниченно годный" были признаны по состоянию здоровья ограниченно годными в военное время. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу, если дают согласие.

Впрочем, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности перед принятием закона пересмотрел свое предыдущее решение и решил исключить из законопроекта норму, позволявшую уволиться со службы ограниченно подходящим мужчинам 18-25 лет, которых уже призвали в ряды Вооруженных сил. Новый законопроект предлагает исправить это и предоставить такое право.

Согласно этому законопроекту, предлагается дополнить закон о воинской обязанности новым пунктом, по которому военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации из числа лиц, которые на день вступления в силу закона об отмене статуса ограниченно годных 3621-IX находились на военном учета военнообязанных как таковые, которые по состоянию здоровья признаны непригодными в мирное время, ограниченно годными в военное время и не достигшие 25-летнего возраста, увольняются с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Ранее мы сообщали, что начиная с мая 2024 года, призывной возраст людей, которые подлежат мобилизации, снизился с 27 до 25 лет. Однако есть случаи, когда мужчин, которые младше этого возраста тоже мобилизовали, но вскоре это будет окончательно исправлено.

Также отметим, что по словам омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, скоро ТЦК будут проверять документы по новому алгоритму.