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Обмежено придатним можуть подовжити термін проходження ВЛК

25 січня 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Верещук заявила, що обмежено придатним можуть подовжити термін проходження ВЛК
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Усі військовозобов'язані громадяни України зі статусом "обмежено придатний" мають пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року, інакше буде загрожувати штраф. Наразі влада працює над продовженням терміну повторного проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних, і щоб тимчасово не були застосовані штрафи.

Про це у своєму Telegram-каналі, 24 січня у п'ятницю, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

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Верещук поінформувала, що понад мільйон людей не пройшли такий медогляд через те, що не отримували виклики на ВЛК, і в іншому випадку — не можуть отримати їх в ТЦК, зокрема, через черги.

"Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу", — йдеться у повідомленні.

Заступниця керівника ОП пояснила, що наразі влада займається розробкою законодавчих змін, які дозволять продовжити термін для повторного проходження військово-лікарської комісії для осіб із обмеженою придатністю. Окрім того, передбачається впровадження поправок, які тимчасово звільнять таких громадян від накладення штрафів у випадках несвоєчасного проходження комісії.

"Міноборони та МОЗ терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК", — резюмувала Верещук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Білій Церкві Київської області член ВЛК брав хабар в розмірі 40 тисяч гривень за статус "обмежено придатний". Проте його викрили, затримали і відправили у СІЗО.

Також ми повідомляли, що для оформлення чи продовження бронювання від мобілізації, проходили ВЛК не потрібно. Однак заброньовані особи можуть отримати повістку на ВЛК.

Україна штраф Ірина Верещук мобілізація війна в Україні ВЛК

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