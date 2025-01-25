Верещук заявила, що обмежено придатним можуть подовжити термін проходження ВЛК

Обмежено придатним можуть подовжити термін проходження ВЛК
Усі військовозобов'язані громадяни України зі статусом "обмежено придатний" мають пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року, інакше буде загрожувати штраф. Наразі влада працює над продовженням терміну повторного проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних, і щоб тимчасово не були застосовані штрафи.
Про це у своєму Telegram-каналі, 24 січня у п'ятницю, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.
Продовження терміну проходження ВЛК до обмежено придатних
Верещук поінформувала, що понад мільйон людей не пройшли такий медогляд через те, що не отримували виклики на ВЛК, і в іншому випадку — не можуть отримати їх в ТЦК, зокрема, через черги.
"Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу", — йдеться у повідомленні.
Заступниця керівника ОП пояснила, що наразі влада займається розробкою законодавчих змін, які дозволять продовжити термін для повторного проходження військово-лікарської комісії для осіб із обмеженою придатністю. Окрім того, передбачається впровадження поправок, які тимчасово звільнять таких громадян від накладення штрафів у випадках несвоєчасного проходження комісії.
"Міноборони та МОЗ терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК", — резюмувала Верещук.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Білій Церкві Київської області член ВЛК брав хабар в розмірі 40 тисяч гривень за статус "обмежено придатний". Проте його викрили, затримали і відправили у СІЗО.
Також ми повідомляли, що для оформлення чи продовження бронювання від мобілізації, проходили ВЛК не потрібно. Однак заброньовані особи можуть отримати повістку на ВЛК.
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