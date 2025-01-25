Верещук заявила, что ограниченно годным могут продлить срок прохождения ВВК

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

Все военнообязанные граждане Украины со статусом "ограниченно годный" должны пройти ВВК до 4 февраля 2025 года, иначе будет грозить штраф. Сейчас власти работают над продлением срока повторного прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных, в том числе, чтобы временно не были применены штрафы.

Об этом в своем Telegram-канале, 24 января в пятницу, сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

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Продление срока прохождения ВВК до ограниченно годных

Верещук проинформировала, что более миллиона людей не прошли такой медосмотр из-за того, что не получали вызовы на ВВК, и в ином случае — не могут получить их в ТЦК, в частности, из-за очередей.

"Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля. Потом (не сейчас) будем разбираться, как так произошло и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса", — говорится в сообщении.

Заместитель руководителя ОП объяснила, что сейчас власть занимается разработкой законодательных изменений, которые позволят продлить срок для повторного прохождения военно-врачебной комиссии для лиц с ограниченной пригодностью. Кроме того, предполагается внедрение поправок, которые временно освободят таких граждан от наложения штрафов в случаях несвоевременного прохождения комиссии.

"Минобороны и Минздрав срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы вовремя обработать всех ограниченно годных, а также обеспечивают соответствующие вызовы людей на ВВК", — резюмировала Верещук.

Напомним, недавно мы писали, что в Белой Церкви Киевской области член ВВК брал взятку в размере 40 тысяч гривен за статус "ограниченно годный". Однако его разоблачили, задержали и отправили в СИЗО.

Также мы сообщали, что для оформления или продления бронирования от мобилизации, проходить ВВК не нужно. Однако забронированные лица могут получить повестку на ВВК.