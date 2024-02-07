Оборонний комітет Ради підтримав законопроєкт про мобілізацію

Народні депутати у Верховній Раді. Фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради України з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Таке рішення було прийнято в середу, 7 лютого.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, за таке рішення проголосувало 12 посадовців, 5 утримались.

"Рішення без додаткових пропозицій комітету. Чекаємо сьогодні після 13:00 голосування в залі в першому читанні", — додав Железняк.

Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Пізніше нардеп повідомив, що в Раді вже розпочався розгляд законопроєкту про мобілізацію.

"Всі три члени оборонного Комітету ВРУ від нашої фракції (Рахманін, Костенко та Бобровська) не голосували за цей законопроєкт на засіданні Комітету. А думці колег я повністю довіряю. Тому, очевидно, що і в залі не буду голосувати за нього", — наголосив політик.

Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Єгор Чернєв зауважив, що в парламенті можуть підтримати законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. Проте, за його словами, до такого документа ще є питання.

Також ми писали, що у Верховній Раді затвердили указ Володимира Зеленського щодо продовження дії воєнного стану. За таке рішення віддали свій голос 335 нардепів.