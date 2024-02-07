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Оборонний комітет Ради підтримав законопроєкт про мобілізацію

7 лютого 2024 13:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Оборонний комітет Ради підтримав законопроєкт про мобілізацію
Народні депутати у Верховній Раді. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Комітет Верховної Ради України з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Таке рішення було прийнято в середу, 7 лютого.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, за таке рішення проголосувало 12 посадовців, 5 утримались.

"Рішення без додаткових пропозицій комітету. Чекаємо сьогодні після 13:00 голосування в залі в першому читанні", — додав Железняк.

прийняття законопроєкту про мобілізацію
Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Пізніше нардеп повідомив, що в Раді вже розпочався розгляд законопроєкту про мобілізацію. 

"Всі три члени оборонного Комітету ВРУ від нашої фракції (Рахманін, Костенко та Бобровська) не голосували за цей законопроєкт на засіданні Комітету. А думці колег я повністю довіряю. Тому, очевидно, що і в залі не буду голосувати за нього", — наголосив політик. 

прийняття законопроєкту про мобілізацію
Скриншот допису з Telegram "Залізний нардеп"

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету Верховної  Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Єгор Чернєв зауважив, що в парламенті можуть підтримати законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. Проте, за його словами, до такого документа ще є питання. 

Також ми писали, що у Верховній Раді затвердили указ Володимира Зеленського щодо продовження дії воєнного стану. За таке рішення віддали свій голос 335 нардепів. 

Ярослав Железняк
нардепи
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні

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