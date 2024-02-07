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Оборонный комитет Рады поддержал законопроект о мобилизации

7 февраля 2024 13:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оборонный комитет Рады поддержал законопроект о мобилизации
Народные депутаты Верховной Рады. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Такое решение было принято в среду, 7 февраля.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, за такое решение проголосовало 12 чиновников, 5 воздержались.

"Решение без дополнительных предложений комитета. Ждем сегодня после 13:00 голосования в зале в первом чтении", — добавил Железняк.

принятие законопроекта о мобилизации
Скриншот сообщения из Telegram "Железный нардеп"

Позже нардеп сообщил, что в Раде уже началось рассмотрение законопроекта о мобилизации.

"Все три члена оборонного Комитета ВРУ от нашей фракции (Рахманин, Костенко и Бобровская) не голосовали за этот законопроект на заседании Комитета. А мнениям коллег я полностью доверяю. Поэтому, очевидно, что и в зале не буду голосовать за него", — подчеркнул политик.

принятие законопроекта о мобилизации
Скриншот сообщения из Telegram "Железный нардеп"

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки народный депутат Егор Чернев отметил, что в парламенте могут поддержать законопроект о мобилизации в первом чтении. Однако, по его словам, к такому документу еще есть вопросы.

Также мы писали, что в Верховной Раде утвердили указ Владимира Зеленского о продолжении действия военного положения. За такое решение отдали свой голос 335 нардепов.

Ярослав Железняк
нардепы
мобилизация
законопроект
война в Украине

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