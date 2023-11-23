Обов’язкова мобілізація для жінок однозначно буде, — сержант ЗСУ

Жінка у лавах ЗСУ. Фото: facebook.com/NATO

Сержант Збройних сил України та бойовий медик Борис Хмілевський впевнений, що обов'язкова мобілізація для жінок однозначно буде. За його словами, для цього вже давно настав час.

Про це Борис Хмілевський сказав в ефірі "Громадського радіо".

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Хмілевський каже, коли кількість прав і обов’язків в країні регулюється виключно наявністю чи відсутністю статевих органів, то це виглядає абсурдно.

Його бентежить те, що поки кордони України залишаються закритими для чоловіків, то жінки, які служать в західних регіонах, їздять за кордон на вихідні навіть без відома своїх командирів.

"Тобто обов’язкова мобілізація для жінок однозначно буде. І я вважаю, що чим швидше ми це зробимо, тим краще. У нас є гарні приклади, як це робиться в інших країнах. У нас є приклад Ізраїлю, в якому спокійно служать жінки, і світ не рухнув, нічого поганого не відбулось, армія не розпалась. Тобто це абсолютно нормальна історія, і, можливо, зараз нам до неї треба приходити", – додав Хмілевський.

Нагадаємо, як відомо, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд з країни, якщо немає законних підстав. Водночас деякі обмеження та заборони щодо перетину кордону стосуються й жінок.

Також ми писали, що наразі 43,5 тисячі жінок служать у Збройних силах України. Така цифра майже в три рази перевищує показники 2014 року. Крім того, протягом цього року серед новостворених бізнесів саме 56% є жіночими.