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Обязательная мобилизация для женщин однозначно будет, — сержант ВСУ

23 ноября 2023 22:57
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Обязательная мобилизация для женщин однозначно будет, — сержант ВСУ
Женщина в рядах ВСУ. Фото: facebook.com/NATO
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Сержант Вооруженных сил Украины и боевой медик Борис Хмилевский уверен, что обязательная мобилизация для женщин однозначно будет. По его словам, для этого уже давно пришло время.

Об этом Борис Хмилевский сказал в эфире "Громадського радіо".

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Хмилевский говорит, когда количество прав и обязанностей в стране регулируется исключительно наличием или отсутствием половых органов, то это выглядит абсурдно.

Его смущает то, что пока границы Украины остаются закрытыми для мужчин, то женщины, которые служат в западных регионах, ездят за границу на выходные даже без ведома своих командиров.

"То есть обязательная мобилизация для женщин однозначно будет. И я считаю, что чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. У нас есть хорошие примеры, как это делается в других странах. У нас есть пример Израиля, в котором спокойно служат женщины, и мир не рухнул, ничего плохого не произошло, армия не распалась. То есть это абсолютно нормальная история, и, возможно, сейчас нам к ней надо приходить", — добавил Хмилевский.

Напомним, как известно, во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны, если нет законных оснований. В то же время некоторые ограничения и запреты на пересечение границы касаются и женщин.

Также мы писали, что сейчас 43,5 тысячи женщин служат в Вооруженных силах Украины. Такая цифра почти втрое превышает показатели 2014 года. Кроме того, в течение этого года среди вновь созданных бизнесов именно 56% являются женскими.

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