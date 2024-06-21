Мобілізація в Україні — чи мобілізувався син голови МВС Ігоря Клименка до ЗСУ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: скриншот

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що його син служить у Збройних силах України. Він мобілізувався в лютому цьогоріч одразу як йому виповнилось 27 років.

Про це Ігор Клименко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", оприлюдненому на YouTube у четвер, 21 червня.

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Міністр зазначив, що син пішов служити ще до ухвалення закону про мобілізацію, тоді ще не було відомо про зміни до медичного відбору.

"Він готувався до цього, чесно кажучи, 4 місяці, йому важко було з цивільного життя більш-менш вільного переходити в те життя, в яке він зараз потрапив", — розповів Клименко.

За його словами, довго розмовляв із сином на цю тему, який ще не був готовий наприкінці минулого року. Однак той знав, що має йти.

Посадовець зізнався, що його син близько трьох місяців служить в лавах Національної гвардії.

"Він потрапив у колектив тих людей, частина яких мала досвід бойових дій... Його почали хлопці за собою тягнути в навчанні й адаптація в нього пройшла", — додав Клименко.

Інтерв'ю Ігоря Клименка з "Радіо Свобода"

Нагадаємо, що Клименко заявив про зменшення кількості контрабандистів на 30-40%. Це пов'язано з тим, що частина з них почала переправляти за кордон ухилянтів.

Також міністр пояснив, чому часом працівників ТЦК супроводжують правоохоронці. За його словами, це відбувається тоді, коли вони мають спільні завдання.

Додамо, що посадовець також повідомив про збільшення кількості випадків домашнього насилля, винуватцями якого в 60% інцидентів є військовослужбовці.