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Глава МВД Клименко признался, служит ли его сын в ВСУ

21 июня 2024 05:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация в Украине — мобилизовался ли сын главы МВД Игоря Клименко в ВСУ
Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что его сын служит в Вооруженных Силах Украины. Он мобилизовался в феврале этого года, как только ему исполнилось 27 лет.

Об этом Игорь Клименко рассказал в интервью "Радио Свобода", обнародованном на YouTube в четверг, 21 июня.

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Сын Игоря Клименко в ВСУ

Министр отметил, что сын пошел служить еще до принятия закона о мобилизации, тогда еще не было известно об изменениях в медицинский отбор.

"Он готовился к этому, честно говоря, 4 месяца, ему тяжело было из гражданской жизни более-менее свободной переходить в ту жизнь, в которую он сейчас попал", — рассказал Клименко.

По его словам, долго разговаривал с сыном на эту тему, который еще не был готовый в конце прошлого года. Однако тот знал, что должен идти.

Чиновник признался, что его сын около трех месяцев служит в рядах Национальной гвардии.

"Он попал в коллектив тех людей, часть которых имела опыт боевых действий... Его начали ребята за собой тянуть в учебе и адаптация у него прошла", — добавил Клименко.

Интервью Игоря Клименко из "Радио Свобода"

Напомним, что Клименко заявил об уменьшении количества контрабандистов на 30-40%. Это связано с тем, что часть из них начала переправлять за границу уклонистов.

Также министр объяснил, почему временами работников ТЦК сопровождают правоохранители. По его словам, это происходит тогда, когда у них есть общие задачи.

Добавим, что чиновник также сообщил об увеличении количества случаев домашнего насилия, виновниками которого в 60% инцидентов являются военнослужащие.

ВСУ
семья
мобилизация
Игорь Клименко
война в Украине
війна

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