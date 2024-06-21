Мобилизация в Украине — мобилизовался ли сын главы МВД Игоря Клименко в ВСУ

Глава МВД Клименко признался, служит ли его сын в ВСУ
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что его сын служит в Вооруженных Силах Украины. Он мобилизовался в феврале этого года, как только ему исполнилось 27 лет.
Об этом Игорь Клименко рассказал в интервью "Радио Свобода", обнародованном на YouTube в четверг, 21 июня.
Сын Игоря Клименко в ВСУ
Министр отметил, что сын пошел служить еще до принятия закона о мобилизации, тогда еще не было известно об изменениях в медицинский отбор.
"Он готовился к этому, честно говоря, 4 месяца, ему тяжело было из гражданской жизни более-менее свободной переходить в ту жизнь, в которую он сейчас попал", — рассказал Клименко.
По его словам, долго разговаривал с сыном на эту тему, который еще не был готовый в конце прошлого года. Однако тот знал, что должен идти.
Чиновник признался, что его сын около трех месяцев служит в рядах Национальной гвардии.
"Он попал в коллектив тех людей, часть которых имела опыт боевых действий... Его начали ребята за собой тянуть в учебе и адаптация у него прошла", — добавил Клименко.
Интервью Игоря Клименко из "Радио Свобода"
Напомним, что Клименко заявил об уменьшении количества контрабандистов на 30-40%. Это связано с тем, что часть из них начала переправлять за границу уклонистов.
Также министр объяснил, почему временами работников ТЦК сопровождают правоохранители. По его словам, это происходит тогда, когда у них есть общие задачи.
Добавим, что чиновник также сообщил об увеличении количества случаев домашнего насилия, виновниками которого в 60% инцидентов являются военнослужащие.
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