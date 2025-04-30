Військовозобов'язаний в ТЦК. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook

Міністерство охорони здоров’я України отримало запит від Міністерства оборони стосовно можливості звільнення частини медичних працівників від призову. Зараз проводяться консультації для складання списків фахівців, яких можна буде залучити до військових потреб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Медиків позбавлять бронювання

На робочій нараді під керівництвом міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я обговорювали питання зняття броні з медичних працівників для можливого залучення їх до оборонної сфери.

Запит на це надійшов від Міністерства оборони України та Командування Медичних сил ЗСУ.

На початку року уряд ухвалив рішення щодо бронювання 100% працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності.

Втім, для посилення медичного складу у Збройних Силах України створено механізм часткового розбронювання. Він стосується тільки тих фахівців, чия допомога є надзвичайно важливою для військових.

Наразі Міністерство охорони здоров’я спільно з регіональними департаментами займається уточненням списків медичних працівників, яких можуть зняти з броні для виконання завдань у військовій сфері.

Нагадаємо, що в Україні планують впровадити контракт для осіб віком 60+. Це відповідь на запит суспільства, оскільки багато мотивованих та досвідчених людей хочуть бути корисними, однак законодавство обмежує їх в цьому.

Крім того, МОН запропонувало розширити права на відстрочку для викладачів позашкільних гуртків.