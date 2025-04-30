Одна категория работников потеряет бронь от мобилизации
Министерство здравоохранения Украины получило запрос от Министерства обороны о возможности освобождения части медицинских работников от призыва. Сейчас проводятся консультации для составления списков специалистов, которых можно будет привлечь к военным потребностям.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Медиков лишат бронирования
На рабочем совещании под руководством министра здравоохранения Виктора Ляшко с руководителями областных департаментов здравоохранения обсуждали вопрос снятия брони с медицинских работников для возможного привлечения их к оборонной сфере.
Запрос на это поступил от Министерства обороны Украины и Командования Медицинских сил ВСУ.
В начале года правительство приняло решение о бронировании 100% работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности.
Впрочем, для усиления медицинского состава в Вооруженных Силах Украины создан механизм частичного разбронирования. Он касается только тех специалистов, чья помощь чрезвычайно важна для военных.
Сейчас Министерство здравоохранения совместно с региональными департаментами занимается уточнением списков медицинских работников, которых могут снять с брони для выполнения задач в военной сфере.
Напомним, что в Украине планируют внедрить контракт для лиц в возрасте 60+. Это ответ на запрос общества, поскольку многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными, однако законодательство ограничивает их в этом.
Кроме того, МОН предложило расширить права на отсрочку для преподавателей внешкольных кружков.
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