Военнообязанный в ТЦК. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

Министерство здравоохранения Украины получило запрос от Министерства обороны о возможности освобождения части медицинских работников от призыва. Сейчас проводятся консультации для составления списков специалистов, которых можно будет привлечь к военным потребностям.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Реклама

Читайте также:

Медиков лишат бронирования

На рабочем совещании под руководством министра здравоохранения Виктора Ляшко с руководителями областных департаментов здравоохранения обсуждали вопрос снятия брони с медицинских работников для возможного привлечения их к оборонной сфере.

Запрос на это поступил от Министерства обороны Украины и Командования Медицинских сил ВСУ.

В начале года правительство приняло решение о бронировании 100% работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности.

Впрочем, для усиления медицинского состава в Вооруженных Силах Украины создан механизм частичного разбронирования. Он касается только тех специалистов, чья помощь чрезвычайно важна для военных.

Сейчас Министерство здравоохранения совместно с региональными департаментами занимается уточнением списков медицинских работников, которых могут снять с брони для выполнения задач в военной сфере.

Напомним, что в Украине планируют внедрить контракт для лиц в возрасте 60+. Это ответ на запрос общества, поскольку многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными, однако законодательство ограничивает их в этом.

Кроме того, МОН предложило расширить права на отсрочку для преподавателей внешкольных кружков.