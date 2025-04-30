Мобілізація 2025 — надати відстрочку хочуть ще одній категорії українців

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. В особливий період на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Водночас законодавство передбачає категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. До переліку пропонують внести ще одну категорію.

Деталі розповіла пресслужба Міністерства освіти і науки України на офіційному порталі відомства.

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Так, зазначається, що МОН запропонувало розширити права на відстрочку для викладачів позашкільних гуртків.

Щоб отримати звільнення від мобілізації за цією підставою, педагог має обов'язково працювати із дітьми за природничими напрямами, а саме:

науково-технічний;

дослідницько-експериментальний;

військово-патріотичний;

еколого-натуралістичний.

Також педагогічним працівникам важливо відповідати таким умовам:

працювати у державному або комунальному закладі позашкільної освіти;

це має бути основне місце роботи;

станом на 1 січня 2025 року особа є офіційно працевлаштована та продовжує працювати.

Такі умови було встановлено задля запобігання можливим зловживанням правом на відстрочку.

Військовозобов'язаний оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: facebook.com/Vinobltck

Коли викладачі позашкільних гуртків можуть отримати відстрочку

Наразі відомо, що міністерство вже подало відповідну пропозицію до Проєкту Закону України "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти". Документ із відповідними змінами вже ухвалений на рівні уряду і переданий на розгляд Верховної Ради України.

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