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Одного воїна забезпечують шість платників податків, — Зеленський

19 грудня 2023 19:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Одного воїна забезпечують шість платників податків, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський прокоментував мобілізацію в Україні. За його словами, один військовий — це шість цивільних, які сплачують податки.

Про це він заявив під час пресконференції.

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"Візьміть 500 тисяч людей і скажіть, як нам і уряду знайти плюс три млн платників податків з січня місяця?" — запитав глава держави у відповідь. 

Про плани щодо мобілізації в Україні

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.

Також глава держави додав, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. І зараз немає розуміння, звідки країна може взяти ці кошти.

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