Одного воина обеспечивают шесть налогоплательщиков, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мобилизацию в Украине. По его словам, один военный — это шесть гражданских, которые платят налоги.
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Возьмите 500 тысяч человек и скажите, как нам и правительству найти плюс три млн налогоплательщиков с января месяца?" — спросил глава государства в ответ.
О планах по мобилизации в Украине
Отметим, ранее Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.
Также глава государства добавил, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. И сейчас нет понимания, откуда страна может взять эти деньги.
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