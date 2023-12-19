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Одного воина обеспечивают шесть налогоплательщиков, — Зеленский

19 декабря 2023 19:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Одного воина обеспечивают шесть налогоплательщиков, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мобилизацию в Украине. По его словам, один военный — это шесть гражданских, которые платят налоги.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

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"Возьмите 500 тысяч человек и скажите, как нам и правительству найти плюс три млн налогоплательщиков с января месяца?" — спросил глава государства в ответ.

О планах по мобилизации в Украине

Отметим, ранее Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Также глава государства добавил, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. И сейчас нет понимания, откуда страна может взять эти деньги.

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