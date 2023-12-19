Залужний запропонував мобілізувати додатково півмільйона українців, — Зеленський
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.
Про це сказав на підсумковій пресконференції Президент України Володимир Зеленський.
Додаткова мобілізація
Як зазначається, на Ставці верховного головнокомандувача була пропозиція від Генштабу ЗСУ щодо дефіциту військовослужбовців задля потенційних контрнаступальних дій. Таким чином, Генштаб просить мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.
"Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання перш за все людей. Це питання справедливості, обороноздатності та фінансів. Що стосується людей: тут мені потрібна конкретика, бо що буде з мільйонною армією України, дуже потужною?" — сказав голова держави.
Нагадаємо, що сьогодні стартувала підсумкова пресконференція Володимира Зеленського. Раніше під час пресконференції Президент сказав, що взимку українське небо охоронятимуть ще декілька нових зенітно-ракетних систем Patriot.
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