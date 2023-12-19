Залужний запропонував мобілізувати додатково півмільйона українців, — Зеленський

Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції. Фото: скриншот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.

Про це сказав на підсумковій пресконференції Президент України Володимир Зеленський.

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Додаткова мобілізація

Як зазначається, на Ставці верховного головнокомандувача була пропозиція від Генштабу ЗСУ щодо дефіциту військовослужбовців задля потенційних контрнаступальних дій. Таким чином, Генштаб просить мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.

"Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання перш за все людей. Це питання справедливості, обороноздатності та фінансів. Що стосується людей: тут мені потрібна конкретика, бо що буде з мільйонною армією України, дуже потужною?" — сказав голова держави.

Нагадаємо, що сьогодні стартувала підсумкова пресконференція Володимира Зеленського. Раніше під час пресконференції Президент сказав, що взимку українське небо охоронятимуть ще декілька нових зенітно-ракетних систем Patriot.