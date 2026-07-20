Одноразова допомога на переїзд для військових: хто має право на виплату

Гроші на військовій формі, українські військовослужбовці на навчаннях. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Українські військові, яких переводять служити до іншого населеного пункту, можуть отримати одноразову підйомну допомогу. Ці гроші мають компенсувати витрати на переїзд самого бійця та членів його родини. Щоправда, таку виплату надають не всім, а її призначення залежить від конкретної причини зміни місця служби.

Про це з посиланнями на Судово-юридичну газету повідомляє Новини.LIVE.

Кому нараховують кошти на переїзд

Грошову підтримку отримують бійці, які служать за контрактом, кадрові військові, призвані офіцери, якщо через службу їм довелося переїхати до іншого населеного пункту.

Підставами для нарахування грошей є:

призначення на нову посаду;

навчання у військовому виші чи навчальному центрі тривалістю від пів року (якщо за військовим не залишається попередня посада);

переїзд усієї військової частини на нове місце дислокації.

Хто не зможе отримати підйомні гроші

Держава не виплачує допомогу військовим, які потрапили до армії через мобілізацію або прийшли з резерву під час особливого періоду. Такі захисники України зможуть отримати ці гроші лише тоді, коли підпишуть контракт та переїдуть служити в інший населений пункт.

Скільки платять військовим та їхнім родинам

До суми компенсації входить одне місячне грошове забезпечення, яке надають безпосередньо військовому, та половина місячного грошового забезпечення — на кожного члена сім’ї, який переїжджає разом із ним.

Коли з'являється право на виплату

Отримати гроші можна у різний час, залежно від причини переїзду.

Право на допомогу з'являється:

якщо військового призначили на нове місце — від дня прийняття на посаду;

— від дня прийняття на посаду; якщо йдеться про вступ до військового закладу чи центру — від дня зарахування на навчання;

— від дня зарахування на навчання; якщо переїжджає вся військова частина — від дня прибуття на нове місце, яке зазначив у наказі командир.

Родичі військового отримують право на грошову допомогу відтоді, як він подасть рапорт про виплату цих коштів.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, що родичі військових можуть отримати допомогу в оплаті комунальних послуг, оздоровленні дітей чи навчанні у вишах. Більшість соціальних гарантій держава не призначає автоматично. Потрібно самостійно звернутися до профільних установ.

Також Новини.LIVE з посиланням на Івано-Франківський обласний ТЦК та СП писав, що в застосунку "Армія+" може з'явитися червона стрічка з написом "Зафіксовано відсутність на службі". Таке станеться, якщо до системи надійде інформація про скоєння військовим СЗЧ. Щоправда, наразі тривають синхронізація і оновлення даних, тому статус може відображатися із затримкою або взагалі бути неактуальним.