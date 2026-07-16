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Головна Мобілізація Пільги для родин ветеранів: як рідним військових отримати державну підтримку

Пільги для родин ветеранів: як рідним військових отримати державну підтримку

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 06:35
Які пільги можуть отримати сім'ї українських ветеранів та як їх правильно оформити
Ветеран із родиною. Фото ілюстративне: veteran.com.ua

Державна підтримка в Україні поширюється не лише на самих учасників бойових дій, а й на членів їхніх родин. Сім'ї військових можуть отримати допомогу в оплаті комунальних послуг, оздоровленні дітей чи навчанні у вишах. Щоправда, більшість соціальних гарантій держава не призначає автоматично, тому рідним потрібно самостійно звернутися до профільних установ.

Про це з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляє Новини.LIVE.

Які пільги передбачили для дітей захисників

Діти ветеранів мають право на окремий пакет соціальної підтримки, який охоплює навчання та відпочинок. Зокрема, держава гарантує їм безкоштовні путівки до дитячих таборов, першочергові місця в садках і школах за місцем проживання, а також безкоштовне чи пільгове проживання у студентських гуртожитках. Окрім цього, успішні студенти без академічних заборгованостей можуть отримувати соціальну стипендію та перевестися на бюджетну форму навчання в коледжах чи університетах. Безкоштовне харчування в закладах освіти держава не передбачила, проте його часто фінансують місцеві ради за кошти своїх бюджетів.

Особливості оформлення комунальних пільг та допомоги

Родичі можуть самостійно оформити пільги на комунальні послуги без особистої присутності ветерана. Для цього військовий має виписати довіреність на дружину або когось із рідних. На фронті документ може завірити командир частини, а у госпіталі — керівник лікарні. Далі з паперами та паспортом уповноважений член родини може звернутися до Пенсійного фонду. Оформити таку знижку можна і за фактичним місцем проживання, якщо надати довідку про те, що за місцем реєстрації пільгу не нараховують. Скористатися пільгою може лише один із членів родини. Для оформлення документів зазвичай вимагають посвідчення учасника бойових дій.

Також держава гарантує допомогу на поховання ветерана. Рідні можуть отримати безкоштовну послугу або компенсацію витрат. Для цього їм потрібно подати до органів соціального захисту заяву, чеки та свідоцтво про смерть.

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армія ветерани пільги
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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