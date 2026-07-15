Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація З'явилась червона стрічка в "Армія+": у ТЦК пояснили, що робити

З'явилась червона стрічка в "Армія+": у ТЦК пояснили, що робити

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 05:05
Червона стрічка в "Армія+" - що це означає
Телефон в руках у військового. Фото: Армія.Inform

В Україні для військових створили застосунок "Армія+", але дуже рідко може виникнути ситуація, що у додатку з'явиться червона стрічка, що означає СЗЧ. У такому випадку є декілька варіантів дій, як її прибрати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Івано-Франківський ОТЦК.

Як діяти діяти у разі червоної стрічки в "Армія+"

У ТЦК пояснили, що червона позначка "Зафіксовано відсутність на службі" означає, що до системи надійшла інформація про факт самовільного залишення військової частини.

"Водночас наразі триває синхронізація та оновлення даних, тому в окремих випадках статус може відображатися із затримкою або бути неактуальним", — йдеться у повідомленні у Facebook.

Щоб переконатися, чи була оновлена інформація оновилася, користувачам рекомендують наступне:

Читайте також:
  • встановити "Армія+" версії 3.2.2 або новішої;
  • вийти зі свого облікового запису та повторно авторизуватися;
  • зачекати близько 15 хвилин, поки завершиться синхронізація даних.

Якщо після цього червона позначка продовжує відображатися, військовослужбовцям, які фактично проходять службу, радять звернутися до свого безпосереднього командира.

Натомість особам, які мають статус СЗЧ, необхідно звернутися до Військової служби правопорядку.

У разі якщо після виконання всіх рекомендацій інформація так і не оновилася або залишається недостовірною, варто звернутися до служби підтримки застосунку "Армія+".

З'явилась червона стрічка в "Армія+": у ТЦК пояснили, що робити - фото 1
Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, групи оповіщення ТЦК можуть не лише вручати повістки, але й затримувати порушників. Причому вони мають право затримувати також військових у СЗЧ.

Також ми писали, що в Україні запровадили контракти з чіткими термінами служби. Після цього до війська вирішили повернутися тисячі людей.

мобілізація СЗЧ Армія+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації