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Одразу на передову — у ЗСУ викрили фейк про мобілізацію, який поширює РФ

26 листопада 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Одразу на передову — у ЗСУ викрили фейк про мобілізацію, який поширює РФ
Військові ЗСУ на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що вручивши повістку, військовозобов'язаного не відправляють одразу на передову, де тривають жорсткі бої. Спершу йому потрібно пройти військову підготовку, якщо чоловік придатний до служби.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Що відбувається після вручення повістки

"Російська пропаганда робить все, щоб посіяти паніку й українці чомусь думають, що вручають першу повістку і відразу на фронт. Ні. Це абсолютно не так", — зазнчив Фітьо.

За його словами, повістку вручають чоловікам віком 18-60 років для уточнення військово-облікової інформації. Після отримання повістки необхідно звернутися до військкомату та пройти медогляд, щоб з'ясувати стан здоров'я. Із собою варто взяти документи, які засвідчують здобутий фах та освіту, сімейний стан чи інформацію про можливі причини отримання відстрочки.

Якщо непридатний/придатний до служби

Якщо у військовозобов'язаного є причини для відстрочки, він повинен представити відповідні документи, і його не мобілізуватимуть. Якщо він має скарги та визнаний обмежено придатним, його можуть призвати, але лише за потреби і служитиме він в тилу.

У випадку придатності до служби, військовозобов'язаного призвуть, якщо у війську буде потреба у його професії. Другу повістку вручають після приходу до військкомату та проходження медкомісії, проте навіть коли чоловік приходить до ТЦК з другою повісткою, то його теж не відправляють на передову.

Скільки триває військова підготовка

Спершу військовозобов'язаний має пройти підготовку у навчальному центрі, що може тривати від 1 місяця. 

Таким чином за один місяць можна вивчитися на стрільця, однак якщо спеціальність складніша в опануванні, навчання триває довше. Наприклад, на оператора-навідника чи оператора дронів потрібно вчитися 2-3 місяці.

Щобільше навчання також може відбуватися за кордоном. Після завершення навчання та бойового злагодження мобілізованого направлять служити у відповідний підрозділ ЗСУ. 

Нагадаємо, що оприлюднено умови мобілізації в грудні 2023 року. Так, відомо, кому вручатимуть повістки та чи є зміни.

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