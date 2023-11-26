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Сразу на передовую — в ВСУ разоблачили фейк о мобилизации, распространяемый РФ

26 ноября 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сразу на передовую — в ВСУ разоблачили фейк о мобилизации, распространяемый РФ
Военные ВСУ на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что вручив повестку, военнообязанного не отправляют сразу на передовую, где продолжаются жесткие бои. Сначала ему нужно пройти военную подготовку, если мужчина пригоден к службе.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Что происходит после вручения повестки

"Российская пропаганда делает все, чтобы посеять панику и украинцы почему-то думают, что вручают первую повестку и сразу на фронт. Нет. Это совершенно не так", — сказал Фитьо.

По его словам, повестку вручают мужчинам в возрасте 18-60 лет для уточнения военно-учетной информации. После получения повестки необходимо обратиться в военкомат и пройти медосмотр, чтобы выяснить состояние здоровья. С собой следует взять документы, удостоверяющие полученную профессию и образование, семейное положение или информацию о возможных причинах получения отсрочки.

Если непригоден/пригоден к службе

Если у военнообязанного есть причины отсрочки, он должен представить соответствующие документы, и его не будут мобилизовать. Если он имеет жалобы и признан ограниченно пригодным, его могут призвать, но только при необходимости и он будет служить в тылу.

В случае пригодности к службе военнообязанного призовут, если в армии будет необходимость в его профессии. Вторую повестку вручают после прихода в военкомат и прохождение медкомиссии, однако даже когда мужчина приходит в ТЦК со второй повесткой, его тоже не отправляют на передовую.

Сколько длится военная подготовка

Сначала военнообязанный должен пройти подготовку в учебном центре, которая может занять от 1 месяца.

Таким образом, за один месяц можно выучиться на стрелка, однако если специальность сложнее в овладении, обучение длится дольше. Например, на оператора-наводчика или оператора дронов нужно учиться 2-3 месяца.

Более того обучение также может проходить за границей. После окончания учебы и боевого согласования мобилизованного направят служить в соответствующее подразделение ВСУ.

Напомним, что обнародованы условия мобилизации в декабре 2023 года. Так, известно, кому будут вручать повестки и есть ли изменения.

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